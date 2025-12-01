La senadora electa por Neuquén, Nadia Márquez, analizó en diálogo con La Primera Mañana por AM550 los desafíos legislativos que asumirá desde el 10 de diciembre. A horas de dejar su lugar en la Cámara de Diputados, anticipó cuáles serán las reformas que priorizará en la nueva etapa y también se refirió a la situación de Lorena Villaverde, cuyo pliego regresó a comisión en medio de cuestionamientos.

Márquez fue directa al mencionar las reformas que La Libertad Avanza considera centrales para acompañar al presidente Javier Milei. “Tenemos un compromiso muy claro con el electorado: impulsar las grandes reformas prometidas por el presidente”, afirmó.

Entre los primeros puntos que llegarán al recinto detalló que la reforma laboral será uno de los temas prioritarios en las sesiones extraordinarias de diciembre. Si bien aclaró que lo difundido hasta ahora son “especulaciones”, ratificó su acompañamiento a la orientación general: “Compartimos los lineamientos que se hicieron públicos”.

Márquez confirmó que uno de los primeros desafíos legislativos de su banca será la discusión y aprobación del presupuesto nacional, una instancia que definió como clave para la hoja de ruta del próximo gobierno. Desde La Libertad Avanza buscan que esa ley marque el rumbo del programa económico del presidente Milei, con una fuerte orientación al equilibrio fiscal. La senadora sostuvo que ese debate será parte de las sesiones extraordinarias de diciembre, donde el oficialismo buscará alinear a todos sus legisladores detrás del primer paquete fiscal del gobierno.

Márquez también adelantó que otro de los proyectos de peso será la reforma integral del Código Penal, un tema que —según indicó— “tiene años de postergación” y que se volvió prioritario frente al crecimiento del delito y las nuevas formas de criminalidad.

La senadora remarcó que se trata de un texto “que necesita actualización urgente” en aspectos como escalas de penas, delitos vinculados al narcotráfico, ciberdelitos y herramientas para agilizar procesos judiciales.

Precisó que el objetivo es llegar al Senado con una propuesta que modernice el sistema penal y que “dé respuestas más claras a la sociedad en materia de seguridad y prevención”.

Sobre el frente tributario, Márquez anticipó que impulsarán una comisión bicameral para encarar la reforma del sistema impositivo nacional, un tema que calificó como central para “aliviar la presión fiscal y mejorar las condiciones para el trabajo y la producción”. Si bien no dio detalles del contenido del paquete, sí adelantó que el oficialismo pretende simplificar tributos, revisar impuestos distorsivos y generar reglas más previsibles para la actividad económica.

Su mirada sobre el caso Villaverde

Consultada por la polémica que rodea el pliego de Lorena Villaverde, Márquez aclaró rápidamente su posición: “No es el caso de una persona con condenas. Las causas que se mencionaron fueron resueltas y rige el principio constitucional de inocencia”.

Remarcó que existe “una doble vara para algunos casos y para otros”, y confirmó que el pliego volverá a la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde se buscará una salida consensuada.

La senadora recordó que en Diputados habían impulsado un proyecto —que luego no prosperó en el Senado— para impedir candidaturas de personas con doble condena confirmada, aunque sin sentencia firme. “Esa propuesta no aplica aquí”, subrayó.

Quién reemplaza su banca en Diputados

Ante la consulta por su salida de la Cámara Baja, Márquez confirmó que Gabriela Muñoz será quien ocupe la banca de Arriba Neuquén. “Hacía falta aclararlo porque se generó confusión”, dijo. Explicó que el reemplazo en Diputados se define por criterio de sexo, independientemente de cuántos legisladores resulten electos. Este sistema, recordó, ya fue ratificado en fallos judiciales y casos recientes.

Márquez permanecerá formalmente como diputada hasta el 9 de diciembre y asumirá como senadora al día siguiente, junto con el resto de los legisladores que juraron días atrás.