En los últimos dos años, el sector panadero en Argentina sufrió el cierre de 1.800 panaderías y la pérdida de más de 15.000 puestos de trabajo, según denunció Martín Pinto, presidente del Centro de Panaderos de Merlo.

El dirigente detalló que este cierre masivo se debe a la combinación letal de un aumento constante en los costos de producción y una caída significativa en la demanda. "El sector está trabajando siempre a pérdida" y sólo logra "subsistir", afirmó en diálogo con Radio Splendid, en declaraciones que también difundió la Agencia Noticias Argentinas.

Pinto comparó la situación actual con crisis históricas anteriores, como la pandemia, los años 90 y la crisis de 2001, y aseguró que "no es nada comparado con lo que estamos viviendo hoy". El panorama es crítico, ya que las ventas del sector se desplomaron un 55% en este período.

Además, el presidente del Centro de Panaderos advirtió que las facturas de luz aumentaron entre un 45% y 50% respecto al mes anterior, lo que agrava aún más la situación financiera de los comercios. "Es imposible sostener la operación; no podemos perder plata", remarcó, señalando que es inviable absorber estos costos sin trasladarlos al precio final.

El bajo poder adquisitivo la respuesta a la poca demanda

La demanda, por su parte, se encuentra fuertemente afectada por el bajo poder adquisitivo de la población. "La gente hoy compra lo que puede y no lo que quiere porque no tiene recursos en el bolsillo", explicó Pinto, subrayando que los salarios no acompañan los aumentos de precios.

En este sentido, analizó que la raíz del problema es que "los aumentos de costos no se han acompañado por una mejora salarial". Mientras los precios siguen incrementándose, los salarios permanecen "pisados a un año atrás", lo que impide que subir el precio de los productos revierta la caída en las ventas.

Crisis en panaderías: 1.800 cierres y 15.000 empleos perdidos

Un informe reciente complementa este panorama al revelar que un repartidor debe realizar 461 viajes para cubrir la Canasta Básica de un hogar tipo, con un ingreso promedio de $2.553 por pedido, lo que evidencia las dificultades económicas que atraviesan tanto trabajadores como consumidores en el país.