Lunes 01 de Diciembre, Neuquén, Argentina
TEMPORADA FRUTÍCOLA

Productores rionegrinos advierten por daños tras la tormenta de granizo en el Valle Medio

El fuerte granizo registrado en Choele Choel, Luis Beltrán y otras localidades del Valle Medio generó preocupación en el sector frutícola. La cosecha de cerezas y otras producciones de exportación quedó comprometida por el temporal. Cámaras y cooperativas iniciaron relevamientos técnicos

Por Fabian Rossi
Lunes, 01 de diciembre de 2025 a las 10:31
Las cámaras frutícolas iniciaron relevamientos para dimensionar el impacto del granizo en el Valle Medio

Una intensa tormenta con caída de granizo afectó este fin de semana al Valle Medio rionegrino, generando preocupación en el sector frutícola por el impacto que podría tener en la cosecha de cerezas, peras y manzanas. El fenómeno se registró en distintas chacras de la región y dejó daños visibles en plantaciones, justo en plena etapa de producción.

De acuerdo con testimonios de productores y técnicos, el granizo golpeó con fuerza en áreas de Choele Choel, Luis Beltrán y alrededores, donde se concentra gran parte de la producción de cerezas de exportación. La magnitud del temporal encendió las alarmas por las pérdidas económicas que podrían derivarse, considerando que la fruta estaba próxima a ser cosechada.

Toda la zona afectada aporta a la exportación de cerezas unas 2.400 toneladas. En el valle medio más del 75% de la producción de cereza tiene por destino el mercado exterior. El granizo no sólo afectó la cereza, también alcanzó las plantas de frutas de pepita lo que compromete la calidad comercial de la producción. Los productores señalaron que el fenómeno se suma a un año complejo, marcado por la inestabilidad climática.

Desde las cámaras frutícolas y cooperativas se informó que se realizarán relevamientos técnicos para dimensionar el alcance de las pérdidas. El Gobierno provincial, a través de sus áreas de Producción y Desarrollo Humano, anticipó que acompañará con asistencia y monitoreo a las familias afectadas. “Estamos atentos a cada chacra y trabajando junto a los productores para evaluar daños y definir medidas de apoyo”, señalaron fuentes oficiales.

-

