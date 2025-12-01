Una noticia conmocionó a La Plata este viernes con el fallecimiento de Nahuel Niz, guitarrista de una banda punk local, ocurrido durante una presentación en vivo. El artista, de 35 años, murió en el escenario minutos después de interpretar el tercer tema, titulado Loca sensación, en un bar cultural de la ciudad.

Las primeras investigaciones indican que Niz padecía un problema cardiovascular que habría provocado su repentino deceso. A pesar de los esfuerzos por reanimarlo, tanto del público presente como del personal médico del Hospital San Martín, no fue posible salvar su vida.

Su hermano, Nicolás Niz, confirmó la noticia a través de Facebook con un mensaje cargado de emoción: “Tu último show hermano, te amo con mi vida”. Más adelante, añadió: “Que triste me siento, no puedo creer que te fuiste mi vida… te prometo que vas a volar alto, muy alto hermano, y que acá en la tierra nosotros vamos a extrañarte todos los días”.

Murió Nahuel Niz en pleno show en La Plata

La banda a la que pertenecía Nahuel también se expresó en redes sociales, recordándolo con afecto: “Te fuiste como vos quisiste, tocando tu guitarra. Fuiste un gran compañero y amigo. Tu partida nos dejó un vacío enorme. Te vamos a extrañar muchísimo, ya nada va a ser igual”.

Este inesperado fallecimiento ha provocado un fuerte impacto en la comunidad musical platense y entre los seguidores del punk local, quienes destacan su talento y compromiso en cada actuación.