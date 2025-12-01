La Dirección de Vialidad de Río Negro difundió este lunes un parte oficial sobre el estado de las principales rutas provinciales, luego de las intensas precipitaciones que afectaron distintas zonas durante el fin de semana. El organismo pidió a los conductores extremar las precauciones y respetar las indicaciones de seguridad, dado que persisten sectores con acumulación de agua y banquinas inestables.

Según el informe, las rutas provinciales 6 y 8 se encuentran transitables, aunque con mucha precaución por presencia de agua en distintos tramos.

En el caso de la Ruta Provincial 7, solo se permite la circulación de camionetas tipo 4x4 debido a las condiciones del camino.

La RP 74, en el tramo que conecta Cerro Policía con Aguada Guzmán, está transitable con precaución, mientras que la RP 57, entre la RP 6 y la RN 151, permanece cortada hasta nuevo aviso.

En el sector de la Ruta Provincial 6, que une Roca con Casa de Piedra, se informó que la ruta está transitable con precaución, aunque se registran banquinas inestables y presencia de agua en varios puntos. Vialidad recomendó evitar maniobras bruscas y circular a baja velocidad para prevenir accidentes.

El organismo recordó que los equipos continúan trabajando en el monitoreo de las arterias y en la asistencia a los municipios que registran complicaciones por el temporal. Se solicita a los usuarios mantenerse informados a través de los canales oficiales y no emprender viajes sin verificar previamente el estado de las rutas.

La advertencia busca garantizar la seguridad vial y prevenir incidentes en un contexto de inestabilidad climática que afecta a gran parte de la región. Las autoridades remarcaron que las condiciones pueden variar en pocas horas y que es fundamental atender las recomendaciones de tránsito.