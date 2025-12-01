En la madrugada del lunes, un auto explotó dentro del garage de una vivienda situada en la intersección de las calles 1° de Mayo y Molinedo, en Lanús, generando un incendio que afectó seriamente la estructura del domicilio y provocó un gran susto entre los residentes de la zona.

El fuego se extendió a ambas plantas de la casa, mientras que tres personas tuvieron que ser trasladadas al hospital debido a las lesiones sufridas. Entre ellas, un hombre se encuentra en estado crítico con quemaduras que comprometen el 90% de su cuerpo, según confirmaron fuentes oficiales.

Bomberos Voluntarios de Lanús y efectivos de la Policía local acudieron al lugar y trabajaron durante varias horas para extinguir las llamas y controlar la situación.

Uno de los afectados, Gerardo, relató la dramática experiencia: “Escuché una explosión, salí a mirar al balcón y vi que mi cuñado se estaba prendiendo fuego. Los vecinos lo ayudaron, mientras yo estaba peleando contra el humo para sacar a los chicos. Quedamos atrapados por media hora, no podíamos respirar y dije que acá no zafaba más”.

El hombre indicó que su familiar fue trasladado al Hospital Evita, donde permanece en grave estado debido a las quemaduras.

Las imágenes posteriores al siniestro muestran el domicilio completamente ennegrecido por el hollín y las intensas llamas que consumieron parte de la estructura.