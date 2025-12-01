En la madrugada del lunes, un auto explotó dentro del garage de una vivienda situada en la intersección de las calles 1° de Mayo y Molinedo, en Lanús, generando un incendio que afectó seriamente la estructura del domicilio y provocó un gran susto entre los residentes de la zona.
El fuego se extendió a ambas plantas de la casa, mientras que tres personas tuvieron que ser trasladadas al hospital debido a las lesiones sufridas. Entre ellas, un hombre se encuentra en estado crítico con quemaduras que comprometen el 90% de su cuerpo, según confirmaron fuentes oficiales.
Bomberos Voluntarios de Lanús y efectivos de la Policía local acudieron al lugar y trabajaron durante varias horas para extinguir las llamas y controlar la situación.
El hombre indicó que su familiar fue trasladado al Hospital Evita, donde permanece en grave estado debido a las quemaduras.
Las imágenes posteriores al siniestro muestran el domicilio completamente ennegrecido por el hollín y las intensas llamas que consumieron parte de la estructura.