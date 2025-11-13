El reencuentro que muchos esperaban al aire finalmente se dio. Dos meses después del grave accidente en moto que dejó a Thiago Medina internado y en plena recuperación, él y Daniela Celis volvieron a verse frente a cámaras. La cita fue en el nuevo programa de Moria Casán, donde la ex pareja habló de su presente emocional sin escaparle a las preguntas.

Desde el primer momento, Moria mostró su asombro por la presencia de Thiago Medina y lo recibió con un espontáneo “Tenemos acá a esta pareja hermosa. Thiago, encantada de conocerte. ¡Qué milagro! Viniste de otro planeta”, a lo que él respondió con un simple y agradecido “Gracias a Dios estoy acá”. Esa energía marcó el tono de la conversación.

Cuando la conductora quiso saber si seguían peleados, Daniela Celis soltó entre risas “No sabemos qué estamos, la verdad”, dejando ver que la situación es más compleja que una etiqueta. En ese ida y vuelta, la charla se volvió más íntima cuando ambos hablaron de sus hijas. Thiago destacó que “Tienen 1 año y 8 meses”, mientras Daniela sumó que “están enormes”.

Moria reparó en todo lo que habían vivido juntos desde su salida de Gran Hermano y, emocionada, les planteó que la gente siempre los valoró por su humildad. Daniela coincidió y agradeció: “Es increíble el amor que recibimos de la gente, de distintas generaciones...”. La diva también hizo referencia al accidente y al impacto que tuvo en la vida del joven: “Después de tu accidente, Thiago, habrás sentido que el poder de la oración pudo con todo”, a lo que él respondió muy conmovido: “Sí, mucho, mucho, mucho. Estoy contento por la gente que me apoyó; me mandan mensajes hasta el día de hoy”.

El momento más esperado llegó cuando Moria, sin vueltas, les preguntó si sabían en qué punto estaban como pareja. Thiago aseguró “Estamos bien”, mientras Daniela, entre risas nerviosas, devolvió otra frase que quedó flotando: “¿Qué somos?”. Fue ahí cuando la conductora lanzó su propuesta: “Vamos a ver si podemos hacer algo para que se vayan reconciliados”.

Minutos después, Daniela tomó la palabra y abrió su corazón: “Todavía no nos sentamos a charlar para saber lo que va a pasar entre nosotros. La prioridad es que él esté bien”. Ese comentario pareció desatar la emoción de Thiago, que finalmente dijo lo que muchos querían escuchar: “Yo sí la amo mucho, con todo mi corazón. Es lo mejor que me pasó después de Gran Hermano. Es la madre de mis hijas”. La puerta está más abierta que nunca, ¿se dará la reconciliación?