Este jueves por la mañana, un accidente de tránsito ocurrió en la Avenida Mosconi, a la altura del Hotel Howard Johnson, cuando un camión de la empresa Cliba colisionó con un auto Fiat Idea de color negro. La conductora del vehículo menor resultó herida en el impacto y fue trasladada a un centro médico para recibir atención.

Según las primeras hipótesis, el accidente podría haber sido causado por el encandilamiento de la joven debido al sol, lo que dificultó su visibilidad y provocó la colisión con el camión de recolección de residuos. Las autoridades aún continúan investigando las circunstancias exactas del siniestro, pero la joven, afortunadamente, no presentó heridas de gravedad.

El incidente generó importantes demoras en el tránsito de la zona, por lo que las autoridades instan a los conductores a transitar con precaución. Los servicios de emergencia y la policía trabajaron rápidamente en el lugar para despejar la zona y normalizar la circulación.