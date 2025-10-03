Cómo reaccionó Guido Kaczka al fracaso de Pampita en Los 8 Escalones

La noticia del final de Los 8 Escalones sorprendió a los seguidores del programa de preguntas y respuestas que durante años mantuvo altos niveles de audiencia en la pantalla de eltrece. La decisión de levantarlo, tras varios cambios en su estructura y en el horario de emisión, abrió la puerta a un sinfín de especulaciones sobre la interna de la producción.

El nombre de Carolina “Pampita” Ardohain quedó en el centro de la discusión luego de que asumiera el desafío de conducir el ciclo en el horario vespertino. Su llegada estuvo acompañada de expectativas y polémicas, pero finalmente el canal decidió dar por cerrada la etapa, lo que muchos interpretaron como un fracaso en la apuesta.

Frente a este panorama, Guido Kaczka, productor y creador del formato, decidió dar explicaciones públicas. En una entrevista concedida a Intrusos, el conductor aseguró que la determinación no se trató de un final absoluto sino de un descanso. “Yo diría que es para que el programa descanse, no me aventuro a hablar de finales definitivos”, expresó con cautela.

El también conductor de Buenas Noches Familia admitió, sin embargo, que el desenlace era algo previsible desde el momento en que se optó por mantener el ciclo con Ardohain al frente. “Me lo esperaba. Cuando continuamos con Pampita, sentimos que podía pasar”, reconoció, dejando entrever que la decisión no lo tomó por sorpresa.

En relación con los rumores que lo señalaban como impulsor de otros nombres, Guido Kaczka desmintió haber sugerido a Teté Coustarot o Fernando Bravo. Según explicó, la elección de Pampita fue aceptada con naturalidad en el equipo: “Cuando apareció su nombre, todos nos quedamos con eso. De hecho, lo hizo muy bien. El canal toma las decisiones, pero nosotros proponemos desde la productora”, afirmó.

Otro punto que aclaró fue la falta de diálogo directo con la modelo respecto al levantamiento del ciclo. “Con Carolina no hablé del asunto ni de fechas concretas. A veces como productor tampoco transmitís todo porque las cosas cambian”, explicó, relativizando las versiones de una interna personal.

Cabe recordar que Kaczka dejó la conducción de Los 8 Escalones en agosto de 2025 para liderar un nuevo ciclo nocturno en el mismo canal. Desde entonces, el programa pasó a ocupar la franja de la tarde con Pampita como anfitriona, un movimiento que no logró los resultados esperados.

La combinación entre el cambio de horario y la apuesta por una nueva figura terminó desgastando el formato. Con la confirmación de su cierre, el canal abre ahora una nueva etapa en la que deberá definir cómo reestructurar su grilla sin uno de sus programas más reconocidos.