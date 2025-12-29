Mauro Icardi y la China Suárez continúan en Argentina, manteniendo un perfil discreto lejos del ojo mediático, según informaron fuentes cercanas a la pareja.

Tras un intenso seguimiento durante su regreso al país, el punto de mayor exposición se dio durante las celebraciones de Navidad, cuando compartieron en redes sociales imágenes de su lujosa fiesta junto a sus hijos. Sin embargo, luego de que las hijas de Icardi, Francesca e Isabella, regresaran con su madre, la pareja optó por el silencio y redujo notablemente su actividad pública.

Las especulaciones que hacen que Icardi siga en Argentina

Contrario a las especulaciones que indicaban un retorno inmediato a Turquía, Icardi fue visto recientemente en las historias de un amigo de la actriz, donde se lo observa realizando un asado para un grupo de personas, confirmando su permanencia en el país.

El futbolista había declarado inicialmente que el permiso otorgado por su club, Galatasaray, abarcaba del 21 al 27 de diciembre, fecha en la cual debía regresar para cumplir con el calendario deportivo. Además, sostuvo que no contaba con días libres en enero, señalando junio como su próximo receso oficial.

En este contexto, Icardi solicitó al juez Hagopian priorizar las fiestas navideñas con sus hijas, petición que fue aceptada. No obstante, la razón por la cual la pareja decidió extender su estadía más allá de lo previsto, ya que tenían planeado partir el sábado pasado, aún no ha sido aclarada.

Mauro Icardi y China Suárez prolongan su estadía en Argentina tras Navidad

Hasta el momento, la pareja continúa evitando la prensa y mantiene un bajo perfil en redes sociales, lo que ha generado diversas especulaciones sobre sus movimientos y decisiones.