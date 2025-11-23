La visita de Vicky Xipolitakis a la mesa de Mirtha Legrand prometía ser liviana, pero terminó cargada de tensión cuando la conductora insistió en un tema que la mediática había pedido evitar desde el minuto cero. El clima cambió en pleno aire, y la reacción de la Griega dejó claro que la pregunta tocó una fibra sensible.

Al inicio de la charla, Vicky Xipolitakis intentó enfocarse en su presente como madre y en la dinámica familiar que la sostiene todos los días. Con tranquilidad, contó: “Ser mamá me cambió la vida por completo”, una frase que marcó el tono íntimo que ella quería para la entrevista. También destacó que, en lo cotidiano, recibe respaldo emocional y económico de su entorno más cercano.

Pero bastó una sola pregunta para que todo se desacomodara. Fiel a su estilo directo, Mirtha lanzó: “¿Tu exmarido te ayuda monetariamente?”. En segundos, la sonrisa de Vicky se desdibujó y la contestación salió sin filtro: “¡Vos volvés siempre a ese tema!”. Ahí quedó claro que la charla había tomado un rumbo que ella no estaba dispuesta a seguir.

Xipolitakis explicó, con visible incomodidad, que había puesto condiciones antes de sentarse en la mesa: “Yo lo primero que dije fue que iba a lo de Mirtha pero no quería hablar de este tema”. Y luego profundizó lo justo, sin abrir ninguna puerta extra: “No tengo nada para decir, se incumple todo, ya con eso creo que te contesté”. La frase dejó entrever un conflicto aún vigente con Javier Naselli, aunque eligió no exponer detalles.

Para evitar que la situación avanzara, la mediática dejó una aclaración que funcionó casi como un límite: “Me encantaría contarte todo, pero fuera de cámara. Prefiero para cuidar a lo más importante que es nuestro hijo”. Su prioridad, insistió, es preservar a Salvador y evitar que su vida quede nuevamente atrapada en polémicas adultos.

Luego del momento tenso, la entrevistada intentó volver al tono que buscaba desde el inicio. Se definió como una mamá presente y dedicada: “Estoy feliz, trabajando y maternando todo el tiempo, es algo que me encanta y lo disfruto mucho”. Pero también puso un candado sobre la exposición del pequeño: “Mi hijo hoy está más grande y prefiero no exponer más nada de él, sobre todo porque no tengo cosas lindas ni buenas para decir del otro lado”.

El episodio recordó otro momento reciente, cuando Vicky y Naselli se cruzaron en el Club Hípico Argentino durante una clase de equitación de Salvador. En aquel entonces, ella misma había aclarado que fue una situación inesperada y que el vínculo entre ellos sigue atravesado por vaivenes judiciales y emocionales. Incluso remarcó algo que repite desde hace tiempo: las idas y vueltas forman parte de un patrón que no logra modificarse.

Esta vez, en la televisión de Mirtha Legrand, la tensión se hizo evidente. Vicky Xipolitakis dejó en claro que hay asuntos que no está dispuesta a ventilar frente a las cámaras, especialmente cuando se trata de proteger a su hijo. Y la firmeza con la que reaccionó marcó uno de los momentos más comentados de la noche.