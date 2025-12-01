¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Lunes 01 de Diciembre, Neuquén, Argentina
Rosalía disfruta su estadía en Buenos Aires junto a Lali, Emilia y Úrsula en una cata de vinos

La cantante española comparte momentos con artistas argentinas y la actriz catalana en la ciudad, mientras avanza en un proyecto secreto que graba en la capital porteña.

Por Redacción

Lunes, 01 de diciembre de 2025 a las 12:23
Rosalía y amigas en cata de vinos en Buenos Aires

La cantante española Rosalía continúa su estancia en Buenos Aires, donde combina trabajo y encuentros sociales con destacadas figuras del espectáculo local e internacional. Según fuentes de la Agencia Noticias Argentinas, la artista se encuentra en la ciudad para grabar contenido relacionado con un proyecto aún no revelado.

Durante su visita, Rosalía participó en un streaming, se relacionó con músicos argentinos y colaboró con influencers del país. Además, su agenda incluyó salidas nocturnas junto a la cantante Lali Espósito, la artista Emilia Mernes y la actriz catalana Úrsula Corberó.

Una publicación en Instagram de Lali Espósito mostró una imagen del grupo compartiendo una salida en la Ciudad de Buenos Aires. En la fotografía, que refleja la buena sintonía entre las artistas, se observa una cava de vinos en el fondo, lo que indica que participaron en una exclusiva cata de vinos durante la noche porteña.

Rosalía también compartió en sus redes sociales una serie de imágenes que documentan su recorrido por Buenos Aires, incluyendo visitas a lugares emblemáticos como la Bombonera, la Basílica María Auxiliadora y San Carlos, y diversas vistas del cielo de la ciudad.

Rosalía y amigas en cata de vinos en Buenos Aires

En uno de sus posteos, la cantante expresó: "El cielo nació en Buenos Aires y de ahí nadie me baja", mostrando su conexión con la capital argentina.

Además, se pudo conocer que la grabación del proyecto tuvo lugar en un bar reconocido de la ciudad, con la participación de la escritora argentina Mariana Enríquez, aunque los detalles del trabajo aún permanecen en reserva.


