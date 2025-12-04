La preocupación estalló entre los fanáticos cuando, horas después de un show multitudinario en La Plata, comenzaron a circular versiones sobre una internación inesperada de La Mona Jiménez. El ícono absoluto del cuarteto, que a sus 74 años sigue convocando multitudes, debió pasar por el quirófano y las dudas sobre su estado de salud no tardaron en multiplicarse.

Todo ocurrió después de la presentación en el Estadio Diego Armando Maradona, donde miles de seguidores celebraron un recital histórico para cerrar el año. Mientras el público regresaba a sus casas con la adrenalina del “baile más grande del universo”, el cantante viajaba a Córdoba para cumplir con un compromiso médico que, aunque programado, despertó alerta por el hermetismo inicial.

Según explicaron desde su círculo íntimo, La Mona Jiménez ingresó al quirófano para operarse una hernia relacionada con la intervención del 2023, cuando le habían extirpado el bazo. Los profesionales querían prevenir futuras complicaciones por hernias postoperatorias y por eso decidieron avanzar con la cirugía apenas terminada su agenda de presentaciones.

La operación se realizó sin contratiempos y los médicos quedaron conformes con el resultado. A pesar de la sorpresa que generó la noticia, la intervención estaba prevista desde hacía tiempo, aunque su entorno evitó difundirla antes para no preocupar innecesariamente al público.

Una vez finalizada la cirugía, la recuperación de La Mona Jiménez fue rápida y alentadora. Su equipo confirmó que la evolución fue “excelente”, que se encuentra de muy buen ánimo y que ya recibió el alta para continuar el reposo en su casa. Aun así, deberá cumplir estrictamente los plazos de descanso antes de volver a los escenarios.

El artista, que viene de una temporada cargada de shows y homenajes, cerró el 2025 con la energía que lo caracteriza. Su recital del 29 de noviembre en La Plata reunió a una multitud y repasó décadas de éxitos que forman parte de la identidad popular del cuarteto. Fue una noche histórica que, horas más tarde, contrastó con la preocupación que despertó su paso por el quirófano.

Hoy, con la cirugía superada y el reposo en marcha, La Mona Jiménez atraviesa un proceso de recuperación que su equipo describe como estable y muy positivo. Sus fanáticos, atentos a cada novedad, esperan que este impasse sea apenas una pausa en el camino y que el cantante vuelva pronto a hacer lo que mejor sabe: llenar estadios y convertir cada presentación en una fiesta inolvidable.