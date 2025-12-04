Un incendio se desató en el edificio de la Agencia de Recaudación Tributaria de San Antonio Oeste, generando alarma en la zona céntrica de la ciudad. El siniestro ocurrió en la tarde de este miércoles sobre la calle Yrigoyen esquina Moreno y motivó la rápida intervención de los bomberos voluntarios, quienes acudieron con varias dotaciones para controlar las llamas y evitar que se propagaran a inmuebles linderos.

Según los primeros reportes, el fuego se inició en el interior del inmueble que es utilizado como quincho, de aproximadamente 7 por 4 metros. La magnitud de las llamas afectó el techo y el cielorraso, con daños parciales. No se registraron personas heridas.

Los bomberos trabajaron durante más de una hora para sofocar el foco ígneo, utilizando equipos de respiración autónoma y líneas de agua que permitieron contener el avance de las llamas. Una vez controlada la situación, se realizaron tareas de enfriamiento y ventilación para garantizar la seguridad del edificio y descartar riesgos de reinicio.

La rápida intervención de Bomberos evitó que se propague a edificios lindantes

Autoridades municipales y de la Agencia de Recaudación Tributaria se hicieron presentes en el lugar para evaluar el impacto del siniestro. Se informó que se iniciarán peritajes técnicos para determinar las causas del incendio. La comunidad de San Antonio Oeste destacó la labor del cuerpo activo y la coordinación con las fuerzas de seguridad para preservar la integridad de los vecinos y de los bienes públicos.