En las últimas horas, Wanda Nara y Maxi López volvieron a ubicarse en el centro de la escena, aunque esta vez por un motivo completamente inesperado: un video de TikTok en el que aparecen bailando y haciendo playback juntos. La secuencia, que rápidamente se volvió viral, dejó en shock a más de uno y encendió comentarios de todo tipo entre los seguidores de ambos.

La filmación muestra a Wanda Nara y Maxi López compartiendo un moderno pasillo con pisos de madera y grandes espejos, un escenario donde se prestaron a interpretar la canción “Ya No Tiene Novio”, el hit de Sebastián Yatra junto a Mau y Ricky. El detalle que más llamó la atención es la letra del tema, que habla con ironía sobre lo difícil que puede ser volver con un ex, un guiño perfecto considerando el historial de la expareja.

En el clip, Wanda Nara aparece con un llamativo blazer azul, moviéndose con soltura y gesticulando con un claro tono humorístico. A su lado, Maxi López, vestido completamente de negro, se pone en la piel de un hombre desesperado por una segunda oportunidad, recreando con exageración las frases más dramáticas de la canción, como si estuviera suplicando un regreso imposible.

La combinación de gestos, miradas cómplices y la elección de la canción generaron un torbellino de reacciones. Muchos usuarios destacaron la buena onda que hoy existe entre Wanda Nara y Maxi López, quienes lograron dejar atrás una conflictiva separación y hoy muestran una convivencia mucho más relajada, especialmente por el bienestar de sus hijos.

Sin embargo, el momento cúlmine del video llega hacia el final, cuando aparece en escena Kennys Palacios, el inseparable amigo y estilista de Wanda Nara, luciendo una remera blanca. Con una actuación desopilante, Kennys Palacios entra decidido y empuja a Wanda fuera del cuadro, separándola abruptamente de Maxi López como si estuviera interviniendo para evitar un “peligroso” reencuentro sentimental.

La irrupción de Kennys Palacios provocó carcajadas tanto en los protagonistas como detrás de cámara. Incluso se escucha a alguien exclamar: “¡Te salvó la vida!”, en tono de broma, insinuando que Maxi López habría estado en riesgo de caer nuevamente en una relación marcada por idas y vueltas.

El video no solo evidenció la química humorística entre Wanda Nara y Maxi López, sino también el cambio de etapa que viven ambos. Aunque no faltaron comentarios picantes sobre una supuesta reconciliación, la pieza dejó en claro que lo suyo es pura diversión compartida y un guiño cómplice a un pasado que hoy parecen mirar con mucha más ligereza.