Cami Homs disfrutó de su cumpleaños número 28 con una celebración que combinó elegancia, cercanía y plena felicidad por la espera de su tercer hijo. En un festejo al aire libre, la modelo reunió a su familia, sus amigas y a su pareja, José Sosa, para vivir una jornada cargada de alegría que dejó postales inolvidables en sus redes sociales.

El evento se realizó en un espacio abierto especialmente preparado para la ocasión, aprovechando el clima cálido y las primeras noches que anticipan el verano. La mesa principal, larga y cuidadosamente dispuesta, destacó por su estética impecable: platos y copas de gala, centros florales delicados y una tela que recorría todo el centro, sumando sofisticación a la escena. Las guirnaldas de luces y las cortinas luminosas completaron una ambientación íntima y acogedora.

A lo largo del día, Cami Homs compartió momentos del festejo, al igual que varias de sus amigas, entre ellas Luli Drozdek y Paloma Silberberg. En todos los registros se la vio radiante, luciendo con orgullo su pancita de embarazo. En uno de los momentos más divertidos, la modelo se animó a bailar arriba de una silla, gesto que fue celebrado por las invitadas y que reflejó su excelente ánimo. Su hija Francesca también tuvo su protagonismo, acompañándola en el soplido de velitas y robándose risas cuando tomó una frutilla después del ritual.

Para la ocasión, Cami Homs eligió un vestido corto de tela traslúcida en tonos azules y violetas, con un escote amplio y hombros al descubierto. El diseño, con estampado tie-dye y combinado con sandalias bajas, aportó frescura y modernidad, realzando su figura y su embarazo. El look se completó con el cabello suelto en ondas naturales y un maquillaje suave y luminoso.

José Sosa, por su parte, mantuvo un perfil discreto pero afectuoso. Tras el soplido de las velas, se acercó a besar a la modelo, gesto que selló un momento de ternura que también quedó registrado en redes. Durante toda la jornada, el futbolista acompañó a Homs con complicidad y cariño.

Días antes, José Sosa había conmovido con un mensaje dedicado a Cami Homs por su cumpleaños, reafirmando el fuerte vínculo que los une. Ahora, con el festejo ya vivido, la pareja continúa celebrando la llegada del primer hijo que tendrán juntos. Mientras transita este momento de plenitud, la modelo se prepara para volver a ser mamá junto a Francesca y Bautista, hijos que tuvo con Rodrigo De Paul, rodeada de afecto, música y deseos que auguran un gran año.