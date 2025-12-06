La despedida de soltera de Rocío Pardo salió a la luz y rápidamente se convirtió en tema obligado en el mundo del espectáculo. A solo dos días de haberse casado por civil con Nicolás Cabré, la cordobesa organizó un festejo rodeado de sus amigas más cercanas, y las imágenes filtradas revelaron una jornada soñada, repleta de emociones y complicidad. La bailarina de 30 años eligió celebrar este momento con quienes la acompañan desde hace más de 15 años, dejando en claro que la amistad es uno de los pilares de su vida.

En su publicación, que superó los miles de likes en pocas horas, Rocío Pardo compartió una sentida reflexión sobre su círculo íntimo. Allí destacó la importancia de mantener un grupo de amigas incondicionales desde la adolescencia y lo agradecida que se siente por poder vivir estos momentos junto a ellas. Este mensaje, cargado de nostalgia y cariño, marcó el tono de una despedida donde la emoción fue protagonista.

El festejo comenzó con una jornada de spa que incluyó masajes, rituales de relajación y tratamientos faciales. Las fotos mostraron a la novia con una bikini color chocolate y una bata personalizada, réplica de las que usaron sus invitadas pero con una distinción en blanco. Risas, abrazos, baile y alguna lágrima se colaron entre las imágenes, que dejaron ver la calidez del encuentro.

Más tarde, el grupo disfrutó de una cata de vinos al atardecer, acompañada de una picada servida en una mesa al aire libre. El clima íntimo, la decoración minimalista y la naturalidad del escenario completaron una atmósfera perfecta para una despedida que combinó relax, amistad y celebración. El posteo recibió cientos de comentarios afectuosos, sobre todo de sus amigas, que no dudaron en expresar su emoción por compartir este nuevo capítulo con ella.

Estas horas de disfrute llegaron justo antes de la gran fiesta que Rocío Pardo y Nicolás Cabré celebrarán este sábado 6 de diciembre en Estancia Bosque Alegre, cerca de Carlos Paz. Allí, unos 100 invitados asistirán a un evento inspirado en un bosque encantado, con detalles mágicos y un ambiente descontracturado.

En cuanto al look de los protagonistas, Cabré lucirá un traje de Daniel Casalnovo, mientras que Rocío Pardo llevará dos diseños de Ana Pugliese. El momento más dulce llegará con Rufina Cabré, hija del actor y María Eugenia “la China” Suárez, quien será la encargada de llevar los anillos hacia el altar.

Etiquetas: Rocío Pardo, Nicolás Cabré, Rufina Cabré, China Suárez, Daniel Casalnovo, Ana Pugliese, Estancia Bosque Alegre, despedida de soltera, boda, famosos.