En el siempre convulsionado mundo del espectáculo, Yanina Latorre y Luciana Salazar volvieron a encender la mecha de una guerra que parecía dormir pero jamás terminó. Todo comenzó cuando Luciana volvió a apuntar contra su ex, Martín Redrado, por el festejo de cumpleaños que estaría organizando mientras, según ella, mantiene una deuda de “cuatro años de cuota alimentaria”. Ese comentario reactivó un conflicto que parecía tener historia suficiente, pero que volvió a tomar temperatura en cuestión de minutos.

Desde la cuenta de X del programa SQP, conducido por Yanina Latorre, publicaron un picante mensaje preguntándose si “Luli Salazar tendría algo de qué hablar que no sea su ex o las historias de Divas Play”. La respuesta de Luciana Salazar no se hizo esperar y estalló contra Yanina, recordándole viejos episodios y cuestionando su postura frente a Martín Redrado, al que acusó de haberle mentido “en la cara” a la conductora.

Siempre frontal, Luli escribió un mensaje explosivo en el que acusó a Yanina Latorre de haber cambiado de postura sobre su conflicto con Martín Redrado y de tener intereses personales en juego. Además, trajo a la memoria los chats que según ella el economista habría enviado y que, en su momento, generaron más de un dolor de cabeza en los tribunales. También deslizó que Yanina prefería defenderlo antes que volver a enfrentar un juicio como el de Ana Rosenfeld.

La respuesta de Yanina Latorre llegó horas más tarde, y fiel a su estilo, sin filtro ni medias tintas. “Sos tan ignorante que ponés ‘comunicadora de este portal’. No es un portal, es un programa de televisión y yo soy la conductora”, arrancó, marcando territorio desde la primera línea. Acto seguido, negó rotundamente haber arreglado un juicio con Redrado y remarcó que había salido sobreseída. “A mí no me vas a extorsionar como a Redrado. Yo laburo y mucho”, lanzó con ironía punzante.

También aclaró su situación con Ana Rosenfeld, desmintiendo las insinuaciones de Luciana Salazar sobre pérdidas económicas. Contó que la demanda con la abogada la había perdido, pero apeló y luego llegó a un acuerdo. “¿Sabés cuánto perdí? 25.000 pesos que como apelé no pagué. ¿Te da? Conmigo no”, agregó con su habitual tono desafiante.

Luciana no se quedó atrás y volvió a disparar, retando a Yanina Latorre a “atreverse a desmentirla”, asegurando que “se la clavaba al ángulo” en segundos. Fue entonces cuando Yanina redobló la apuesta, burlándose de la frase y acusando a Luciana Salazar de estar “acostumbrada a extorsionar”. Además, remarcó que jamás habló de su hija, sino de su vida y de “su lamentable papel”.

Así, Yanina Latorre y Luciana Salazar sumaron otro episodio encendido a su larga y mediática disputa, una que parece lejos de apagarse y que promete nuevos capítulos cada vez que alguna de las dos decide encender la chispa.