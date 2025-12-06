La Cooperativa CALF y el club El Biguá firmaron un convenio de colaboración orientado a mejorar la conectividad y acompañar el desarrollo deportivo y social en Neuquén. El acuerdo se realizó en el marco del despliegue de la red de fibra óptica Calfibra, que ya cubre gran parte de la ciudad.

Con este convenio, CALF brindará al club un servicio de internet simétrico y estable para áreas administrativas, sectores comunes y zonas de uso intensivo durante la temporada estival, que recibe entre 3.000 y 4.000 personas por jornada.

Tecnología de última generación para socios y visitantes

Para garantizar una conectividad de alta demanda, CALF ejecutó un diseño de ingeniería específico e instaló equipos de última generación. Entre ellos, se incorporaron Access Point Wi-Fi 6, que permiten una experiencia equivalente a la de un hogar incluso en horarios pico.

El presidente de CALF, Marcelo Severini, destacó que el acuerdo “vincula a dos instituciones históricas de Neuquén” y forma parte de un modelo de infraestructura moderna impulsado por Calfibra, Calfpay y Calf Renova.

Por su parte, el gerente de TIC, Sergio Fernandez Novoa, sostuvo que “el mejor convenio es aquel donde todos ganan”.

Beneficios para trabajadores de CALF y modernización del club

El Biguá otorgará a todos los trabajadores de CALF la bonificación total de la matrícula para quienes deseen asociarse, como parte de las políticas de bienestar y promoción social de la cooperativa.

Además, el club sumará la billetera virtual Calfpay como medio de cobro de cuotas y servicios, modernizando su gestión administrativa y ampliando sus opciones de pago.

El acuerdo incluye la coordinación de acciones de responsabilidad social, eventos deportivos y actividades comunitarias entre ambas instituciones.

Un modelo cooperativo con impacto local

El convenio consolida el rol de CALF como actor estratégico en el desarrollo tecnológico de Neuquén y refuerza la articulación con instituciones deportivas y sociales. A través de Calfibra, Calfpay y Calf Renova, la cooperativa impulsa un modelo cercano, eficiente y orientado a la comunidad.