Shakira ya está en Argentina y su desembarco volvió a desatar una auténtica revolución. La artista colombiana arribó al país el domingo por la noche acompañada por sus hijos, Milan y Sasha, en un movimiento que encendió de inmediato la euforia de sus fans. Aunque su visita tiene como principal objetivo presentarse en el estadio de Vélez, la presencia de la cantante dejó también una serie de imágenes que muestran cómo pasan sus primeros días en Buenos Aires.

El arribo se produjo a las 23.30, luego de una demora de tres horas en su vuelo desde Punta del Este. La estrella del pop, de impecable look relajado, descendió de la aeronave junto a Milan y Sasha, siempre atentos a evitar cámaras y flashes innecesarios. Shakira, en cambio, se mostró encantada con el recibimiento, dedicando sonrisas y saludos a quienes aguardaban su llegada pese al horario.

El operativo de seguridad montado para el momento fue digno de una figura internacional de su talla. Seis motos de policía y tres camionetas blindadas formaron el cordón dispuesto para escoltar a Shakira y a sus hijos desde la pista hasta la salida del aeropuerto. La artista se subió rápidamente al vehículo asignado, aunque no sin antes saludar desde la ventanilla a los fanáticos que no querían perderse ni un segundo del histórico arribo.

Fiel a su estilo, Shakira prefirió mantener a Milan y Sasha lejos de la exposición mediática. Ambos se movieron siempre resguardados, acompañando a su madre en un perfil discreto y lejos de cualquier tipo de caos. Sin embargo, la presencia de Aíto de la Rúa, hermano de Antonio de la Rúa, no pasó desapercibida y quedó registrada por los testigos del lugar, reavivando así viejas especulaciones sobre su vínculo con la cantante.

Las fotos exclusivas obtenidas en estas horas muestran a Shakira disfrutando de un momento de calma junto a sus hijos, preparándose para lo que serán sus tres shows en Vélez. Cada aparición de la artista en suelo argentino despierta una devoción particular, y esta vez no fue la excepción: sus seguidores ya colman hoteles, aeropuertos y redes sociales con mensajes de bienvenida.

Estos conciertos serán, además, el broche de oro para la etapa latinoamericana del “Las Mujeres Ya No Lloran Tour”, una gira que marcó un antes y un después en la carrera de Shakira. Tras el cierre en Buenos Aires, la cantante emprenderá viaje a Europa para continuar con un calendario cargado y un público que la sigue alrededor del mundo.

Mientras tanto, Shakira aprovecha estos días para disfrutar de la ciudad junto a Milan y Sasha, recargando energías antes del esperado triple show en Vélez. Cada paso que da en Argentina se convierte en noticia, y todo indica que esta visita será una de las más memorables de los últimos años.