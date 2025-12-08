¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Lunes 08 de Diciembre, Neuquén, Argentina
Deportes

A dos fechas del final, así está la pelea por el título de LIFUNE

Alianza e Independiente no pierden pisada en la cima ante un San Patricio que jugará el miércoles para defender la punta.

Por Redacción

Lunes, 08 de diciembre de 2025 a las 14:03
El rojo es líder hasta que juegue San Patricio - Foto Pablo Chagumil

El Torneo Oficial A de la Liga de Fútbol de Neuquén entra en una atractiva definición buscando al nuevo campeón. Independiente tomó la punta de forma momentánea seguido a un punto por Alianza, quien ganó el clásico de la Comarca petrolera.

El rojo se recuperó en los últimos tres partidos y está a tiro de la cima. Superó 2-1 a Vecinal en Valentina y quedó un punto por encima de San Patricio, quien el miércoles recibirá al Deportivo Rincón completando la fecha en un duelo entre dos elencos que también aspiran a la corona.

Por su parte Alianza derrotó en el clásico de la Comarca a Petrolero Argentino por 3-2, alcanzó al santo en la cima y quedó a uno del rojo. En la última fecha , el celeste recibe a San Patricio en lo que puede ser una definición mano a mano por la corona.

Centenario se salvó del descenso - foto Enrique Escobar

En el resto de la fecha, Centenario superó 3-2 a Patagonia y se salvó del descenso directo, quedando también casi fuera de la promoción.

San Lorenzo igualó 3-3 con Pacífico y sigue último, a cuatro de Patagonia a falta de 6 puntos en juego. Si el fin de Semana el equipo del oeste no gana, jugará la próxima temporada en el Oficial B.

Por su parte Maronese goleó a Don Bosco como visitante 4-1, y dejo complicado al elenco zapalino pensando en la promoción.

A falta de dos fechas, y con el regional en el medio, se espera una extensa definitiva ya que tres de los cuatro aspirantes al título estan en los octavos de final del Regional Amateur.

