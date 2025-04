Pedro Rosemblat usó la frase "mi mujer" para referirse a Lali y se convirtió en tendencia

En las últimas horas, Pedro Rosemblat se convirtió en tendencia en las redes sociales, a partir de la entrevista que le hizo a Eduardo Feinmann.

Es que entre otros tramos del mano a mano, el joven se negó a llevar a Lali al programa de polémico conductor, luego que este lo invitara a debatir de política junto a su novia. Fue en ese momento que Pedro usó el "mi mujer" para referirse a la cantante, lo que generó todo un debate en X.

"Si me invitas voy, me comprometo al aire", se lo escucha decir a Rosemblat respondiendo a la invitación de Feinmann. Acto seguido, Eduardo agregó: "Y si venis con Lali, mejor".

"No, eso no creo. No creo Eduardo. Aparte tenes colegas que fueron muy irrespetuosos con 'mi mujer', así que no", contestó Pedro, ya un tanto más serio. "¿Qué tengo que ver yo con los colegas? Estás metiendo a todos en la misma bolsa", atinó a decirle Feinmann. "¿Pero por qué voy a ir con mi pareja a hablar de política?", insistió el joven.

"'Tu mujer' es hoy, y espero no lo tomes a mal esta frase, es un animal político, sería una candidata espectacular. Mujeres de la cultura hubo en la política", siguió Feinmann, a lo que Rosemblat cerró: "Sabes que pasa, que ella tuiteó cuadro palabras, muy respetuosa, 'que peligroso, que triste', no dijo que es un hijo de p... ni nada, y a partir de allí le pusieron un mote que hay que preguntarle a ella si lo tiene".

Con la viralización de este corto, el debate se inició, y mientras algunos cuestionaron a Pedro por usar la frase "mi mujer" para referirse a Lali, otros celebraron la defensa a la cantante.

"Si lo hubiera dicho un libertario estarían forreándolo porque dirían que la mujer no es propiedad de ningún hombre. Feminismo selectivo e hipócrita..."; "El poder seductor de que te digan “mi mujer” es insuperable"; "O sea, digamos. El tipo responde por ella? Sin consultarle? Qué peligroso, qué triste!"; "Feinmann tiene razón, Lali sería gran candidata, pero que ahora mismo disfrute su carrera. Ella va a llegar a la política tipo a los 40 muy formada y con una masa de pueblo atrás" y "Ya quiero que se casen y tengan bebés. El flaco se acordó lo irrespetuosos que fueron con ella y respondió enseguida que no, por defenderla. Todos sabemos que si Lali quiere ir, va a ir. No le pide permiso a nadie pero qué lindo que te cuiden así", fueron algunos de los diversos comentarios que circularon en las redes.