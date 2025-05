L-Gante confirmó qué le detectaron en sus exámenes de orina y sangre

Desde hace algunas semanas se anunció que L-Gante deberá abandonar momentáneamente su carrera como cantante para sumergirse en el cuidado médico producto de algunos problemas de salud que necesitan de su atención. Ante esto, se realizó estudios y se animó a exponer cuáles fueron los resultados.

“Fui a hacerme los chequeos generales y nos llevamos una sorpresa que dio lugar a una charla más seria. Me diagnosticaron algo cardíaco, por suerte se puede tratar y hay que seguir con los controles”, contó L-Gante en Mujeres Argentinas, hace unos días, para ponerle seriedad a su parate.

“En principio tengo que hacer una dieta, hay cosas que puedo comer y otras que no. También me tengo que seguir haciendo controles, aflojar un poco el ritmo por lo cardíaco más que nada y descansar un poco”, reveló sobre los consejos médicos que deberá seguir para tratar de recuperarse.

“Soy ultra activo, pero no soy un robot, el cuerpo pasa factura. Tengo que entender que si no me cuido yo, no lo va a hacer nadie. Trato de cumplir, de bajar lo que me estresa y bajar el ritmo”, contó sobre la razón por la que se alejará de los escenarios.

En este contexto, en sus redes sociales confirmó que comenzó con los estudios y dio a conocer cuáles fueron los primeros a los que se sometió por órden médica: “Hoy me hice el estudio de orina y sangre”. Para llevar tranquilidad y jactarse de su estado actual, anunció con orgullo: “¿Y saben qué? Cero drogas y sustancias, papá”.

Se debe a que cuando se comunicó que se encontraba con problemas de salud muchos señalaron que los problemas de adicciones eran los que lo llevaban a parar. Ahora que recibió estos resultados se burló de quienes lo criticaron y tildaron de adicto: “A casa los que hablaban giladas. Quiero ver si ahora los medios dicen eso. Lo único que encontraron es flow”.

Para cerrar, con un tinte de humor y para restarle preocupación a su estado de salud, L-Gante expuso la razón por la que no deberían invitarlo a celebrar este resultado que obtuvo del estudio: “Y no me inviten a festejar porque es para cag...”.