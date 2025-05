El Galatasaray quedó en medio del nuevo cruce entre Wanda Nara y la China Suárez

En medio de las celebraciones por el Día de la Madre, fecha que se conmemoró este domingo en varios países, se desató una nueva polémica entre Wanda Nara y la China Suárez. Es que ambas mostraron en sus redes sociales los respectivos regalos que el club turco Galatasaray les hizo en el marco de este festejo.

Sin embargo, sorpresivamente, la institución aseguró que una de las dos falsificó el regalo, ya que ellos no se lo habían enviado.

Todo comenzó el domingo por la mañana, cuando China Suárez compartió, con historias, el regalo que había recibido por parte del club. En una de esas fotos, la joven aparecía con un gran ramo de rosas rojas, mientras que en la siguiente postal mostraba la emotiva dedicatoria de la institución.

“Es muy difícil poner en palabras la alegría que sentimos por tenerla como parte de nuestra familia. Estamos muy felices de que sea parte de nuestros éxitos y de que esté con nosotros. Le enviamos estas flores para decirle que es una de las madres más maravillosas del mundo y para desearle un Feliz Día de la Madre. Qué bueno que esté y que forme parte de nuestra familia. Estamos ilusionados por celebrar las victorias a su lado. Galatasaray”, reza el escrito que le fue enviado a la actriz.

Frente a esto, Wanda usó sus redes sociales para hacer un posteo similar, mostrando un supuesto regalo del equipo turco. “Feliz día a nuestra Leona. Sabemos el esfuerzo que has hecho por este club. Eres una gran madre y tus cinco hijos estarán orgullosos de ti. Te extrañamos en cada partido por la suerte que siempre nos has traído. Felicidades hoy y siempre. Nunca nadie hará olvidar lo que has hecho por estos colores. Sos bienvenida siempre, Galatasaray”, fue el mensaje que le llegó, junto a un ramo de rosas blancas.

Con la polémica instaurada en las redes sociales, algunos medios internacionales salieron a tirarle tierra a la mediática y aseguraron que los regalos que mostró no fueron enviados por el club de su ex pareja, sino que habría sido un regalo que se autoenvió.

“Información: Galatasaray no envió institucionalmente dicho kit a Wanda Nara” y “El artículo que Wanda Nara fotografió como regalo es producto de la caja de regalo que Wanda le envió a Icardi en 2023”, fueron algunos de los comentarios que comenzaron a circular por redes sociales. Otros usuarios señalaron diferencias entre los regalos de ambas, inclusive en la tipografía de la dedicatoria y el color de las flores.

Cuando la noticia trascendió en medios turcos, se avistó el “Me Gusta” de la China Suárez en dichos posteos, lo que hace crecer aún más la guerra que existe entre ellas.