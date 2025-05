Nancy Pazos se ausentó para no ver la nota a Javier Milei y Telefe tomó una decisión sobre su futuro

La mañana de este lunes no fue una más en el programa A la Barbarossa de Telefe. La habitual presencia de Nancy Pazos brilló por su ausencia justo el día en que se emitía una entrevista exclusiva con el presidente Javier Milei, realizada por su colega Mariana Brey. La actitud de la periodista no pasó desapercibida y rápidamente generó repercusiones tanto dentro como fuera del canal.

Desde Intrusos (América TV) dieron detalles del detrás de escena y revelaron que la decisión de Nancy Pazos de no asistir tuvo consecuencias. Según informaron en el programa conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, Telefe decidió suspenderla durante una semana. “Fue suspendida por una semana. Dice que puteó a todos los productores”, lanzó sin filtros Marcela Tauro. Karina Iavícoli, por su parte, sumó que la propia Nancy había explicado su ausencia con una frase tajante: “No voy a ir porque no quiero arruinar la entrevista con mis opiniones”.

En su programa de Radio 10, la periodista confirmó su decisión de no participar del ciclo de Georgina Barbarossa ese día, argumentando motivos personales y profesionales. “Hoy no fui por un problema mío de incomodidad y de no querer meter la pata”, expresó al aire, dejando en claro que prefirió evitar cualquier posible conflicto durante la transmisión de una nota tan sensible.

Además, Nancy Pazos lanzó un comentario que muchos interpretaron como un dardo hacia Mariana Brey, la autora de la entrevista con el mandatario. “Cuando te eligen como interlocutor es por algo”, deslizó, dejando en el aire la duda sobre su opinión respecto al rol de Brey en ese contexto. La periodista también confirmó la medida tomada por Telefe: “En el canal me pidieron que no esté durante el resto de la semana. Volveré el lunes próximo”, dijo con tono firme.

Por otro lado, el nombre de Mariana Brey volvió a ser tendencia luego de esta nota con el presidente. En semanas anteriores ya había sido vinculada sentimentalmente con Javier Milei, aunque ella negó rotundamente esa versión: “Es insólito lo que dicen. A mí no me perjudica porque tengo una familia súper sólida”, dijo en su momento.

La entrevista que desató la polémica fue grabada el sábado anterior, y según Mariana Brey, fue el resultado de una gestión que llevó meses. “La vengo trabajando desde febrero. Apenas empezó el año supe que podía lograrlo”, contó, desmintiendo cualquier tipo de improvisación o favoritismo.

La panelista también dio su visión sobre por qué cree que Javier Milei aceptó hablar con ella. “Creo que él ve en mí una persona honesta e imparcial. No trabajo con operaciones, no invento noticias. Si tengo que criticarlo, lo hago, pero siempre desde un lugar genuino”, explicó Brey en una entrevista posterior.

Mientras tanto, en A la Barbarossa, el clima sigue tenso. La ausencia de Nancy Pazos y su posterior suspensión reflejan un momento delicado para el programa. Habrá que ver cómo sigue la relación entre la periodista, sus compañeros y el canal una vez que regrese a su lugar en el panel.