La ex suegra de Vicky Xipolitakis expuso lo peor que le hizo a Javier Naselli: “Lo extorsiona para…”

Vicky Xipolitakis se encuentra en medio de una gran polémica con Javier Naselli, el padre de su hijo. Sucede que ella lo acusó de “padre ausente”, pero ahora salió la ex suegra de la mediática a dar su versión de los hechos, por lo que la terminó culpando de no permitir que el padre se vincule con Salvador.

En diálogo con Fernanda Iglesias, en Puro Show viralizaron las declaraciones, por lo que la madre de Javier Naselli explicó por qué se demoró tanto en salir a hablar al respecto: “No quería interferir en ninguna relación del nene con Javier, en un posible futuro encuentro, pero ya veo que no, que esto ya colmó la copa. Siempre hay algún impedimento”.

Tras esta aclaración, empezó a cargar contra Vicky Xipolitakis y a exponer que tiene un accionar polémico en contra de su hijo: “Ella va a seguir y siempre, con alguna razón va a impedir la vinculación de Salvador con su papá”. Y destapó lo peor que hace en medio de este escándalo: “O realmente no quiere que el niño se vincule con el padre o extorsiona al padre para que le dé más dinero”.

De esta manera acusó a la madre de que “no quiere que su hijito tenga al padre”. “Hay tantos padres ausentes y este que puede tener un padre presente que lo quiere, que quiere ayudar en todo, no se lo permiten”, expresó la madre de Javier Naselli para defender a su hijo.

Desde su posición la ex suegra ventiló que también le cuesta vincularse con el pequeño: “Me contestaron, me pusieron a Salvador en la cámara y él se iba caminando. Yo le hablaba para preguntarle si quería que lo invitara a tomar un heladito, porque sabía que Javier tenía ganas de verlo. Se dio vuelta y me miró con unos ojitos, me dijo ‘no quiero hablar’, como diciendo ‘no sé qué hacer abuela’”.

En sus insistencia por llegar a buen puerto, recordó conversaciones que tuvo con Vicky Xipolitakis para llegar a una solución: “Muchas veces hablé con ella y le dije ‘Vicky, si vos decís que sos una buena madre, te tenés que dar cuenta de que Salvador lo necesita. El cariño de la madre es de una forma y el del padre es de otra”.

Para cerrar, desde su punto de vista enfatizó en que la culpa es de la modelo y que ya no tiene lugar en la familia: “Ella no encaja en nuestra familia. Si hubiera querido, podría haber sido una gran señora, pero no lo quiso. Tenía otras intenciones desde el principio seguramente”.

Y cerró aumentando aún más la polémica contra la mediática: “Ya hicieron 500 revinculaciones y el chico cuando está con el padre está bien. Lo que pasa es que no lo dejan, una mentira tras otra. Quisiera que el nene se crie en un ambiente bueno, pero escucha continuamente desvalorizar a su padre. Eso lo va a afectar psicológicamente”.