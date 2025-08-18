Arrastró a su ex mujer por la calle frente a su hijo, le rompió el celular y terminó detenido

Un brutal hecho de violencia de género sacudió a un barrio de General Roca el sábado por la tarde. Un hombre atacó a su ex pareja en plena calle, la arrastró varios metros y, en medio de la agresión, le arrebató el celular y lo destrozó contra el pavimento. Todo pasó delante del hijo de la mujer y de un vecino que no dudó en llamar a la policía.

Gracias a ese testigo, efectivos de la Comisaría 3° llegaron de inmediato y montaron un rastrillaje en la zona. A pocas cuadras lograron detener al violento, que intentaba escapar corriendo. La víctima, en estado de shock, estaba acompañada de su hijo menor cuando contó lo sucedido.

El caso tiene un agravante: el hombre ya tenía una orden de restricción de acercamiento dictada en abril de este año. Es decir, estaba judicialmente impedido de tener contacto con la mujer. Pese a eso, volvió a buscarla y reaccionó con una violencia descontrolada.

La víctima, con miedo y todavía golpeada, decidió no avanzar con una denuncia formal y sostuvo que se trataba de “una discusión de pareja”. De todos modos, la justicia intervino igual y ordenó que el agresor quedara demorado por incumplir la medida cautelar vigente.

Un vecino fue clave: llamó a la policía y permitió que detuvieran al agresor a pocas cuadras.

Desde la policía remarcaron la importancia de la actitud del vecino que fue testigo y dio aviso inmediato, ya que su llamado permitió detener al atacante y evitar que el episodio terminara en una tragedia mayor.