Choque en cadena con cuatro vehículos en el puente carretero de Choele Choel

La mañana de este lunes se complicó en el puente carretero de Choele Choel. Minutos después de las 10:30, un violento choque en cadena obligó a cortar el tránsito sobre la Ruta 250, en el acceso a la isla grande.

Todo se desencadenó cuando un camión Scania que iba rumbo a Lamarque frenó de golpe y los autos que venían detrás no alcanzaron a reaccionar. La maniobra terminó generando una colisión múltiple con cuatro vehículos involucrados.

La peor parte la llevó una Volkswagen Amarok que había salido desde General Roca y se dirigía hacia Las Grutas: embistió de lleno a un Nissan Sentra que manejaba una mujer oriunda de Neuquén y que iba camino a Luis Beltrán.

El impacto hizo que el Nissan se desplazara y golpeara contra un Fiat Uno, conducido por un hombre que viajaba entre Choele Choel y Lamarque. Ese último auto, a su vez, terminó pegando contra el semirremolque del Scania que había frenado.

Cuatro vehículos quedaron involucrados, pero solo se registraron daños materiales.

Por fortuna, pese a la violencia del choque en cadena, no hubo heridos. En el lugar trabajaron la policía vial, personal de la comisaría 8ª, bomberos y médicos del hospital local para asistir a los conductores y despejar la ruta.