Violó la domiciliaria, atacó a su familia con un machete y ahora irá a prisión

Un violento episodio familiar en Rincón de los Sauces derivó en que un hombre que cumplía prisión domiciliaria terminara detenido en un centro penitenciario. El acusado, identificado como W.M, atacó con un machete a su hermana y amenazó con un cuchillo a su cuñado en medio de una discusión.

El hecho ocurrió el pasado 14 de agosto alrededor de las 21 horas, mientras la familia cenaba en la vivienda donde el imputado cumplía arresto domiciliario. Según relataron las asistentes letradas Laura Espíndola y Yésica Barbich, bajo la supervisión de la fiscal Rocío Rivero, la discusión se desató por una cama.

En ese contexto, W.M golpeó a su hermana en la espalda y en la mano con un machete, lo que generó la intervención de su cuñado, quien intentó reducirlo y llevarlo a su habitación. Sin embargo, el acusado tomó un cuchillo y lo amenazó: “Soltame o te apuñalo”. La situación terminó cuando otro familiar logró desarmarlo.

La fiscalía encuadró los hechos en los delitos de lesiones leves agravadas por contexto de violencia de género y amenazas agravadas por el uso de armas.

Además, Espíndola y Barbich remarcaron que no se trató de un episodio aislado. “W.M es reiterante: el 30 de noviembre de 2024 se le formularon cargos por homicidio agravado por la participación de un menor, el uso de arma y el concurso premeditado de dos o más personas. Esa causa está próxima a pasar a juicio”, detallaron.

Los testimonios también dieron cuenta de un entorno de violencia doméstica ejercido por el imputado contra todo el núcleo familiar, con una escalada reciente de agresiones dirigidas especialmente hacia las mujeres de la casa.

En la audiencia, el juez de garantías Juan Pablo Encina aceptó la formulación de cargos, fijó un plazo de investigación de dos meses y, a pedido de la fiscalía, revocó la domiciliaria e impuso prisión preventiva por cuatro meses.

De esta manera, el acusado pasará de cumplir la medida en la casa de su familia a estar recluido en un establecimiento penitenciario, mientras avanza tanto la investigación por este ataque como la otra causa en la que está imputado por homicidio.