Se filtró qué decisión deberá tomar Diego Brancatelli para evitar que lo echen del trabajo

La turbulencia producto de que se filtró el romance secreto de Diego Brancatelli y Luciana Elbusto parece haber comenzado a mermar, por lo que será el momento de comenzar a acomodar el desastre que quedó. De cara a esta situación, Analía Franchín reveló cuál fue el ultimátum que le dieron al periodista en el ámbito laboral.

Desde que Luciana Elbusto confesó la verdad de que hace más de 5 años mantiene una relación secreta con Diego Brancatelli, el escándalo comenzó a mermar, ya que la decisión de la pareja del periodista es seguir adelante con el romance más allá del engaño.

De esta manera, tras una semana poco habitual, el periodista deberá volver a su vida cotidiana, por lo que ya no podrá ausentarse en C5N. Tanto es así, que Analía Franchín aseguró que le dieron un último aviso y que incluso lo amenazaron por la posibilidad de perder el trabajo.

“Brancatelli el lunes no fue a su programa, dijo que esos días no iba. Lo que me informan es que en C5N tomaron la decisión de exigirle que se presente. Fue como decirle: ‘si te gusta el durazno, bancate la pelusa’", lanzó la periodista sobre la última advertencia para que retome sus tareas habituales.

"Él optó por no hablar porque considera que es un tema personal, pero lamentablemente es una figura pública”, opinó la panelista sobre las decisiones que deberá tomar Diego Brancatelli a la hora de aclarar lo ocurrido en su vida privada una vez que se terminen los permisos del canal para ausentarse.

Ante esto, se mostró expectante por su reaparición, ya que marcó que todo este problema lo tiene bastante alterado: “Ayer tuvo una actitud que no me pareció en lo más mínimo: cuando le dijo a un movilero ‘yo estoy anotando a cada uno de ustedes, los que dijeron verdades y mentiras’. Eso no estuvo bien. Es una situación fea, pero el primero que tenía que haber cuidado a su familia era él”.

Por lo pronto, tras esta última advertencia para no perder el trabajo, quienes comenzaron a sacarse chispas son su pareja y su amante. Es que tras escuchar una nota de Luciana Elbusto, Cecilia Insinga le escribió a Belén Ludueña: "No sabe qué decir para seguir saliendo en cámara. Diego no la bloqueó, simplemente quiere que pare".

Y también disparó al ver que intentó tomarse todo este escándalo con humor: “Esto no es para causar ni una mínima sonrisa”. Y cerró pidiendo por la necesidad de que el escándalo se termine para definir cómo avanzará su familia de ahora en más: "Nos falta una charla con Diego. Por favor, lo pido por mi familia y mis hijos".