Luciana Elbusto se le plantó a Yanina Latorre y tuvieron su primera pelea: “Con amantes no…”

Luego del escándalo por su romance con Diego Brancatelli, Luciana Elbusto aprovechó la exposición para lanzar su carrera, por lo que consiguió un lugar en el panel de LAM. Allí, demostró personalidad, ya que se le plantó, ni más ni menos, que a Yanina Latorre. Esto desencadenó en el primer tenso cruce entre ellas.

Yanina Latorre es una eminencia en LAM por el hecho de estar desde el principio del programa. Esto la lleva a ganarse una posición de privilegio en comparación con sus compañeras, e incluso se muestra un tanto celosa con la llegada de las nuevas integrantes. Tanto es así, que no tardó demasiado en marcarle la cancha a Luciana Elbusto.

Mientras se hablaba sobre la polémica de Mauro Icardi por su comportamiento en la revinculación con sus hijas, la conductora de Sálvese quien pueda apuntó contra él: “Él padre un pelot… y tiene la culpa de todo, pero la China coopera”.

Quien no se mostró convencida del todo de estos dichos fue Luciana Elbusto, quien demostró tener personalidad y se plantó contra Yanina Latorre, por lo que resaltó la responsabilidad de Wanda Nara en toda esta situación: “Y la madre que le mostró las cosas porque los chicos, si querés, no lo ven”.

Sin embargo, la conductora se plantó en su defensa a Wanda Nara: “No, no es la madre”. Pero no la dejó ahí, ya que la voz le sonó extraña por lo que consultó sobre quién le había hecho el comentario: “¿Quién me dijo lo de la madre?”.

Cuando le comentaron que era Luciana Elbusto, Yanina Latorre comenzó con su acting para plantarse contra la nueva angelita Ángel de Brito. Con tintes de celos y sin responderle del mismo tema, decidió pegarle por otras cuestiones demostrando falta de argumentos: “¡No, reina! Pará, pará, pará. No te pongas en defensora. Hoy no voy a LAM porque yo con amantes no quiero estar”.

A lo que reafirmó estar molesta y se sorprendió por el hecho de que su colega demostró la personalidad para plantarse frente a ella sin importar su apellido y trayectoria en el programa: “Yo no creí estar viva para que Elbusto me toree en este móvil. ¡Cortale el micrófono! ¡Vos sos igual a la China!”.