El video de Luciana Elbusto burlándose de la esposa de Diego Brancatelli y avalando ser amante

Si algo le faltaba a este escándalo, era un polémico video. Sucede que Luciana Elbusto confirmó que hace más de 5 años que mantiene relaciones informales con Diego Brancatelli, mientras él está en pareja con Cecilia Insinga. En medio de este escándalo, se viralizó un video de la amante, en donde avala su posición y el hecho de meterse en una relación.

“Se dijeron muchas cosas, algunas son verdad y otras mentiras. Diego jamás me regaló nada como se dijo. Nos conocimos, tuvimos una amistad y después hubo una etapa donde no nos vimos más. En los últimos cinco años, más o menos después de la pandemia, empezamos a tratarnos de nuevo y a generar un vínculo que queda para nosotros cómo fue y cómo nos sentimos”, confesó Luciana Elbusto sobre su relación con Diego Brancatelli.

Junto a esta confesión, intentó mostrar empatía con Cecilia Insinga, más allá de haberse metido en su relación: “No quiero quedar mal con la otra parte porque cada uno elige cómo, cuándo y dónde hablar. Quizás buscan otra forma. Tenemos familia y cada uno conoce qué es mejor para ellos. Diego no habla, siempre fue así”.

Sin embargo, el deseo de empatizar con ella más allá de su accionar no duró demasiado. Se debe a que se viralizó un video en Tik Tok que había hecho hace un tiempo Luciana Elbusto. Lo extraño de la situación es que habla con libertad de la posibilidad de ser amante y meterse en una relación.

El video data de septiembre del 2023, en donde ella expuso por primera vez un indicio de que se encontraba en una polémica relación, ya que finalmente se confirmó que terminó siendo la tercera en discordia. Allí, lanzó su justificación de por qué no le da culpa ser amante.

“No, no, no, no. Dios dijo, ‘no desearás la mujer de tu prójimo’. A ustedes les dijo. A nosotras no nos dijo nada. ¿Qué me miras así? Lo dijo Dios”, se puede ver en el video de Luciana Elbusto, a lo que en la actualidad fue considerado como una burla para Cecilia Insinga por meterse en su relación.