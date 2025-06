Luciana Salazar contó cuál es el peor fetiche de sus fans y cuánto pagan por estas fotos

Luciana Salazar volvió al ruedo del contenido erótico y lo hizo con una propuesta que combina sensualidad, estrategia y mucho marketing. La modelo relanzó su perfil en la plataforma DivasPlay, una de las más populares del país para la venta de contenido hot. En sus primeras horas, no solo revolucionó las redes con sus fotos filtradas, sino que también recibió pedidos inesperados por parte de sus fanáticos.

Entre las solicitudes que más la sorprendieron, Luciana Salazar confesó una que no esperaba: “Ya me pidieron videos de mis pies. Es brutal”, reveló con humor. Aunque admitió que siempre le gustó cuidar esa parte de su cuerpo, no imaginaba que generara tanto interés. “Me encanta tener los pies impecables, pero lo hago por mí. Igual, me da gracia que eso genere tanta sensualidad”, explicó en una entrevista con el ciclo Mujeres Argentinas.

La conversación se volvió aún más distendida cuando Virginia Gallardo, panelista del programa y también creadora de contenido en la misma plataforma, bromeó: “Lo hemos hecho tantas veces, Luciana, bienvenida a esta plataforma”. Ambas coincidieron en que se trata de una experiencia diferente, pero liberadora.

Según contó Luciana Salazar, esta nueva etapa está lejos de ser improvisada. Desde hace tiempo venía analizando ofertas hasta que finalmente se decidió por la propuesta de DivasPlay, ya que le ofrecieron un acompañamiento completo. “Me dieron seguridad, tenían todo planificado y eso me entusiasmó. Los números cerraban y me animé”, señaló.

El contenido que ofrecerá será exclusivo y contará con una estética cuidada, donde la provocación irá de la mano con la elegancia. Además, participó activamente en el proceso creativo: “Pude proponer ideas, trabajar con libertad y volver a un costado mío que tenía ganas de explorar”, aseguró.

La modelo también adelantó que sus seguidores podrán ver material inspirado en algunas de sus producciones más recordadas. “Es erótico, con glamour, como yo. Recreé escenas icónicas que iré subiendo de a poco”, anticipó.

Luciana Salazar no solo encontró en esta plataforma una forma de volver al mundo del erotismo, sino que lo hizo bajo sus propios términos, con control total sobre su imagen y sus decisiones. La respuesta del público fue inmediata, y algunos están dispuestos a pagar cifras elevadas por ver exactamente lo que más desean: sus pies.

La irrupción de celebridades en plataformas de contenido para adultos marca una tendencia creciente, donde figuras públicas aprovechan su popularidad para monetizar desde un lugar más íntimo, pero también más estratégico. En ese contexto, Luciana Salazar supo adaptarse a los tiempos sin perder su estilo, mostrando que el empoderamiento también puede venir de la mano del deseo ajeno, siempre y cuando sea ella quien tenga el control.