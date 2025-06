Gastón Trezeguet filtró quién será el ganador de Gran Hermano

Hace más de seis meses que los jugadores se encuentran en la casa de Gran Hermano, por lo que sólo restan unas pocas semanas para la gran final. Ante esto, Gastón Trezeguet, quien siguió de cerca toda la edición, se animó a revelar quiénes serán los finalistas y cuál de todos los jugadores se llevará el premio mayor.

Con el paso de los meses los jugadores han evolucionado y superado distintas placas para alcanzar las instancias finales el juego. Esto los llevó a tener una importante cantidad de seguidores, que serán los que definirán finalmente quién logra alcanzar la final y quedarse con los premios que ofrece el juego.

En este contexto, Gastón Trezeguet, panelista del reality, anticipó cómo será la gran final de Gran Hermano. Es que al conocer a los jugadores y cómo viene actuando su fandom, consideró que estaba en condiciones de vaticinar quiénes quedarán entre los mejores. Pero no sólo eso, sino que también marcó quién se impondrá en la final.

En Se Picó, el programa de Streaming que tiene junto a Laura Ubfal, el panelista adelantó la salida de Selva, cosa que se terminó concretando: “Lo primero que va a pasar es que mañana se va Selva y quedan cuatro”.

Si bien algunos llegaron a desconfiar de esta posibilidad, Gastón Trezeguet se mostró convencido: “La cuarta, lamentablemente y contra todos los pronósticos, sí, es Eugenia. Aunque no me guste se va Eugenia y quedan en la final del martes Luz, Tato y Ulises”.

En este contexto, comenzó a adivinar cómo irán abandonando el juego estos finalistas: “El que se va tercero es Tatín. Y quedan en la final Ulises y Luz. ¡Y lo gana Luz! ¡Mirá como te cago el otoño! Esto es para mí, ¿Y sabés por qué? Porque Tatito y Lucecita son del mismo grupito tridentoso que cuando llega el fandom de un grupo después tenés que elegir mi amor”.

“No les gusta esta verdad a los tatines. No les gusta la verdad de que van a dividir votos. No les gusta a ellos pensar que solo gana uno de los dos”, indicó sobre que no podrá imponerse en el juego si no rompe la amistad con su amiga.