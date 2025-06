La confesión de Arturo Puig sobre cómo cambió su relación con Susana tras la muerte de Selva Alemán

Arturo Puig reapareció en la entrega de los Martín Fierro de Teatro, por lo que atendió a los medios y respondió algunas preguntas sobre cómo se encuentra actualmente. Además, habló sobre Susana Giménez y cómo es el vínculo que los une, sobre todo luego de lo que fue el fallecimiento de Selva Alemán, su pareja.

“Se le cortó la luz en toda su casa y subió una historia en redes sociales diciendo: “Qué desgracia tan terrible”. Y un poco lo tomó con humorada también”, le comentaron al actor en diálogo con Los profesionales de siempre (Canal 9), para averiguar si mantiene el contacto con Susana Giménez.

“Bueno, Susana tiene buen humor siempre. No sabía nada”, comentó Arturo Puig, por lo que despertó sospechas de que se encuentran alejados. Esto llevó al periodista a insistir en descubrir cómo está la situación entre ellos: “¿Cómo está tu relación con Susana?”. A lo que respondió: “Bien, bien, bien. Sí, Tranquila. Sí, sí”.

“¿Se frecuentan siempre? Digo, ustedes han compartido desde Piel de Judas", siguió averiguando el notero. A lo que del otro lado marcaron que existe cierta distancia: “Sí, pero nosotros fuimos siempre compañeros. Nunca fuimos de vernos tanto tiempo seguido. Nos veíamos cuando estábamos en el teatro. Después no, no mucho”.

Por lo que consultaron sobre la posibilidad de volver a trabajar en conjunto para sentirse vigentes: “¿Te gustaría tal vez volver a encarar un proyecto con Susana a futuro?”. Aunque Arturo Puig descartó la posibilidad de que Susana acepte: “Me parece que no tiene muchas ganas de hacer teatro. Por lo menos he escuchado eso”.

En este contexto, se buscó averiguar si hubo un quiebre en su relación tras la muerte de Selva Alemán: “Una pregunta muy puntual respecto a cuando falleció Selva, Susana, si no mal recuerdo, ella ya no estuvo presente. ¿Puede ser en esta fecha? ¿Sucedió algo en este momento?”. Pero el actor lo desestimó: “No, no que yo recuerde".

E insistieron: ”Porque nosotros entendíamos que había una amistad o un compañerismo importante o fuerte entre ustedes. Y tal vez la ausencia un poco nos llamó la atención también de esto". A lo que el actor cerró sin confirmar que hay un buen vínculo actualmente: “Siempre es bueno que los amigos se acerquen cuando uno pasa momentos difíciles. Pero no, después (de la muerte de Selva) no. No he hablado con ella. Me parece que estar hablando de Susana en esta noche tan importante no tiene mucho sentido”.