Pampita le soltó la mano a Julieta Prandi y opinó sobre el juicio contra Claudio Contardi: “Yo ya aprendí”

Mientras Julieta Prandi aguarda con angustia la sentencia que la Justicia dará a conocer este miércoles en el juicio por abuso contra su ex marido Claudio Contardi, sorprendió la postura distante que tomó Carolina Pampita Ardohain cuando fue consultada sobre el caso. Si bien se esperaba que su sume al apoyo popular que sus colegas le estuvieron brindando, ella eligió tomar otro camino y sorprendió a todos.

En una entrevista para Desayuno Americano, programa que conduce Pamela David por América TV, Pampita fue consultada puntualmente sobre la denuncia que Julieta Prandi hizo contra Clauddio Contardi, acusándolo de abuso sexual reiterado y violencia psicológica. Sin embargo, su respuesta sorprendió por lo escueta y evasiva: “No opino. Es un tema que desconozco, no estoy al tanto y prefiero no meterme”.

Si bien se esperaba que simplemente brindara palabras de apoyo por todo lo que esta viviendo la actriz, ella no quiso ni siquiera tocar ese tema. Con una sonrisa, agregó que no quería aparecer en portales hablando de asuntos que no le corresponden. “Yo ya aprendí”, sentenció, dejando en claro su decisión de mantenerse al margen.

Pese a que se le preguntó si hoy tiene una buena relación con Julieta Prandi, Pampita fue clara: “Sí, re bien, obvio”. Esto es lo que generó aún más dudas y una mayor polémica sobre por qué no le brindó su apoyo en este momento delicado. Sin embargo, no quiso profundizar sobre la situación judicial ni hacer declaraciones de apoyo público, algo que muchas figuras del espectáculo manifestaron en solidaridad con la rubia.

El periodista Luis Bremer, desde el piso, cuestionó a la conductora de Los 8 escalones (El Trece), señalando que aunque Pampita es una “hábil declarante”, su actitud no fue la más adecuada. “No le pido que sea sorora ni militante feminista, pero otros compañeros se mostraron más empáticos”, afirmó, poniendo como ejemplo la actitud cercana de Chino Leunis.

Esta postura cautelosa generó reacciones encontradas en redes sociales, donde usuarios criticaron el distanciamiento de Pampita frente a un caso que expone la violencia que padecen miles de mujeres. Mientras algunos defienden su decisión de no opinar, otros entienden que, por el vínculo mediático y profesional que la une a Julieta Prandi, podría haber mostrado un respaldo más visible.