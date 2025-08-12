Se confirmó la programación de la fecha: cuándo juegan Deportivo Rincón y Cipolletti

La Zona 1 de la Fase Campeonato del Torneo Federal A 2025 continuará el domingo para los dos regionales, ya que se jugará la quinta fecha de uno de los Nonagonales por el primer ascenso directo a la Primera Nacional 2026 y los dos equipos jugarán el mismo día.

Los neuquinos de Deportivo Rincón que vienen de imponerse en forma agónica sobre Cipolletti por 1 a 0 en la fecha pasada, será visitantes de Argentino de Monte Maíz en el estadio Modesto Marrone de la localidad ubicada en el sudeste de la provincia de Córdoba, casi en el límite de Santa Fe, desde las 15.30 el domingo 17.

El León del Norte consiguió su primer triunfo en esta segunda instancia del campeonato, fue netamente superior a los rionegrinos y sabe que a pesar del triunfo debe seguir sumando para ir en busca de sus objetivos, clasificar para la Copa Argentina 2026 y meterse entre los cuatro primeros que irán por subir de categoría.

Materia pendiente en la "era Duilio Botella", todavía no ganó como visitante e irá por ese logro este domingo. Suma 5 puntos en cuatro partidos (una victoria, dos empates y una derrota) y se enfrentará a un equipo que ya tuvo fecha libre, ganó dos partidos (a Cipolletti por 2 a 0 como locales y el fin de semana pasado, una gran victoria en Mar del Plata ante Kimberley como visitantes por 2 a 1), en la apertura de la Zona Campeonato cayó 2 a 1 ante Olimpo de Bahía Blanca en el Roberto Natalio Carminatti.

El zaguero Jonathan Chacón seguridad en la zaga del León del Norte. Foto: Luis Alberto Amaolo

En tanto, Cipolletti volverá a La Visera donde se impuso a Kimberley de Mar del Plata por 3 a 1, luego de dos derrotas consecutivas de visitante, en Monte Maíz y en Rincón de los Sauces, donde más allá del traspié dejó una pálida imagen, lejos de ser el equipo contundente de la primera fase. El domingo 17, también a partir de las 15.30 recibirá a un complicado Villa Mitre de Bahía Blanca, que en cuatro fechas, apenas rescató un triunfo, un empate ante Olimpo en el clásico de la ciudad el fin de semana pasado y tres derrotas al hilo, ante Costa Brava de General Pico en el norte de La Pampa, Ciudad Bolívar y Atenas de Río Cuarto.