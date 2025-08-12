Se filtró el verdadero motivo por el que L-Gante volvió con Tamara Báez: “Lo hizo por…”

La inesperada reconciliación entre L-Gante y Tamara Báez, madre de su hija Jamaica, sorprendió a más de uno, especialmente después del reciente viaje del cantante a Europa junto a Wanda Nara. Pero detrás de este reencuentro hay motivos que no son tan románticos como parecen y que vienen ligados a un complicado entramado legal que incentivó al cantante a hacer buena letra.

Matías Vázquez, conductor del Puro Show, aseguró que la vuelta de la pareja se debe principalmente a una cuestión judicial que le impide al cantante salir del país. “L-Gante volvió por necesidad, por una causa que está avanzando y que tiene que ver con una deuda de alimentos”, explicó, detallando que la suma ronda los 20 mil dólares. Aunque el monto no parece afectar económicamente al artista, sí representa un “dolor de cabeza” que no puede ignorar.

Pero esta deuda alimentaria no sería la única dificultad legal que atraviesa la familia. “Tamara está involucrada en otras cuestiones judiciales que complican aún más la situación, defendiendo a L-Gante y generando problemas con la Justicia”, agregó Vázquez. Por eso, desde el entorno de la pareja se comenta que el regreso no sería solo por amor, sino también para que Tamara Báez perdone esa deuda y permita que L-Gante pueda recuperar la libertad para viajar.

La confirmación de esta reconciliación no tardó en reflejarse en las redes sociales, donde ambos compartieron imágenes que evidencian que volvieron a estar juntos. Curiosamente, días antes Tamara Báez se había mostrado con un nuevo novio durante un viaje a República Dominicana, pero después de esa “luna de miel” borraron todas las publicaciones, dando cuenta de que algo había cambiado a su regreso.

En el medio de esta historia, la familia de ella no ve con buenos ojos la reconciliación y le advierte sobre los posibles dolores de cabeza que le traerá volver a apostar por L-Gante. “Le dicen que se está metiendo en algo que puede complicarla”, reveló el conductor.

Por último, en medio del revuelo, Wanda Nara también habló públicamente sobre su relación actual con el cantante, dejando en claro que mantienen una amistad basada en la confianza, aunque no negó que hubo confusión entre ellos en el pasado.

“Funcionamos muy bien como amigos. A veces no hay que cambiarle el nombre a las cosas cuando funcionan bien de una manera”, aclaró, y agregó con naturalidad que durante su viaje a Mallorca, L-Gante estuvo con otras mujeres a su lado. Finalmente, Wanda se refirió a la vuelta de L-Gante con Tamara con un mensaje relajado y sin rencores: “A todos mis ex les enseñé a valorizar el amor”, concluyó.