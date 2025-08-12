Cómo se origina la listeriosis, la enfermedad que puso en alerta al sistema de Salud

El Ministerio de Salud de la Nación confirmó un brote de listeriosis en el país, vinculado al consumo de un queso criollo de producción industrial de baja escala. El hallazgo se dio tras investigaciones que detectaron cinco muestras de alimentos contaminadas con Listeria monocytogenes, de un total de 26 analizadas.

El informe fue publicado este lunes en el Boletín Epidemiológico y señala que los casos fueron detectados en tres jurisdicciones distintas, con una “alta relación genómica” que permitió vincularlos a una misma fuente de contagio.

Casos detectados desde diciembre de 2024

Los primeros casos se notificaron en diciembre de 2024, con dos residentes en diferentes localidades de la provincia de Buenos Aires. En enero de 2025 se sumó un caso en la Ciudad de Buenos Aires, con antecedente de viaje a Tucumán. Posteriormente, en febrero y mayo, se registraron dos nuevos casos en la misma provincia.

La investigación oficial permitió identificar a la planta productora del queso como el origen de la contaminación. Como medida sanitaria, se decomisaron los alimentos listos para consumir en los establecimientos afectados.

Este es el primer caso en Argentina en el que se logra establecer un vínculo comprobado por análisis genómicos entre casos humanos de listeriosis y una fuente alimentaria común.

Qué es la listeriosis y cómo se transmite

La Listeria monocytogenes es una bacteria presente en el suelo, el agua y en animales portadores. Puede contaminar alimentos como:

Fiambres y embutidos

Lácteos sin pasteurizar

Vegetales crudos

Pescados crudos y ahumados

La transmisión ocurre por el consumo de estos alimentos contaminados, especialmente si no han sido sometidos a procesos de pasteurización o cocción adecuada.

Síntomas de la listeriosis

La enfermedad puede presentar síntomas leves o graves, entre ellos:

Escalofríos

Fiebre

Náuseas y vómitos

Dolor abdominal y diarrea

Dolor de cabeza

En casos severos: meningitis y septicemia

Las personas con mayor riesgo son mujeres embarazadas, recién nacidos, adultos mayores y personas con el sistema inmunitario debilitado.

Recomendaciones para prevenir el contagio

El Ministerio de Salud recomienda: