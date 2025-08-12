El peor final para la perrita “Gorda”: investigarán al que manejaba el patrullero que la atropelló

El policía que manejaba el patrullero que embistió sin piedad, mató y abandonó a la perrita “Gorda” (una pitbull color marrón oscuro que fue arrollada frente a su casa) será investigado, porque se identificó el móvil y la indignación que generó el video que captó lo ocurrido encendió las alertas de las autoridades de la fuerza.

Todo ocurrió ayer a las 15.30, frente a una vivienda de la calle Juan Gelman. El animalito salió del domicilio y corrió junto al vehículo, que sin piedad le pasó por encima, dejándolo morir.

Cuando su dueña (una chica de 28 años) se percató de su muerte salió desesperada a pedir ayuda, y su vecina le acercó un video en el que quedó registrado el fatal momento en el que el patrullero lo embiste, y sigue su camino como si nada.

Se abrió una investigación

Tras enterarse la joven denunció el hecho, y subió el video a sus redes sociales, que rápidamente se viralizó.

Se informó que la titular la Fiscalía de Delitos Ambientales Julieta González dispuso que la presentación fuera remitida a otra dependencia, que definirá quien tomará la causa. Por otra parte desde la institución policial aseguraron que se indagará sobre lo ocurrido, y que a él o a los responsables se les impondrá la sanción que corresponda, debido terrible daño provocado.