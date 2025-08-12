Familiares de víctimas de fentanilo contaminado apoyan proyecto para crear comisión investigadora

Los familiares de las víctimas de fentanilo contaminado se reunieron este martes con diputados del PRO para conocer el proyecto legislativo que busca crear una comisión investigadora destinada a esclarecer cómo ingresó el medicamento adulterado al sistema de salud y quiénes deben responsabilizarse por lo ocurrido. La iniciativa también apunta a la falta de trazabilidad del narcótico.

Al salir de la reunión, el hermano de Leonel Ayala, un joven de Florencio Varela que murió en el Hospital Italiano de La Plata, habló con la prensa en la puerta del anexo de la Cámara de Diputados y aseguró: “Es una crisis sanitaria, una emergencia y una catástrofe, producto de dos laboratorios que hicieron un desastre a nivel nacional”.

Alejandro Ayala cuestionó la falta de transparencia en la investigación. “Ya pasaron meses y todavía no hay imputados, no hay personas que hayan ido a declarar, no hay detenidos. Las cosas no son claras, y como familias estamos acá porque tenemos dudas e inquietudes. Es la primera vez que nos sentimos escuchando”, expresó.

Ayala también adelantó que en el proyecto proponen la trazabilidad total del fentanilo, que actualmente solo es trazable en la forma farmacéutica de parches. “Proponen que el proceso del medicamento sea mucho más transparente. Espero que el recinto apoye esta causa”, sostuvo, “porque a futuro el fentanilo tiene que tener un control estricto, para que no sea desviado al mercado negro o se use indebidamente”. “Necesitamos que la sociedad se involucre. Queremos conocer la verdad antes de creer en la Justicia. Hasta ahora no se conoce la magnitud de la situación, ni la cantidad de ampollas que se aplicaron. Hay seis lotes en la mira, pero solo uno que se confirmó que está contaminado. Por eso, pedimos que se deje de usar el fentanilo en todo el país, sea la marca que sea”, afirmó.

El hermano de Leonel también cargó contra el principal responsable del laboratorio que distribuyó las partidas contaminadas. “Furfaro es un asesino y queremos que pague por lo que hizo. Acá hay un interés político y de parte del narcotráfico que quiere que nos callemos”, aseguró. Además, criticó la falta de compromiso del bloque de Unión por la Patria para tratar el proyecto la semana pasada: “Sabemos las vinculaciones de los Furfaro con el kirchnerismo, pero necesitamos su apoyo. No significa que porque una persona haya hecho las cosas mal, pague el resto. Necesitamos que la lleven adelante como una política sanitaria, porque esta es la tragedia más grande de la salud pública argentina”, cerró.

Los familiares fueron recibidos por la diputada Silvina Guidici, quien presentó el proyecto para crear la comisión investigadora junto a los legisladores Gerardo Milman, Marilú Quiróz, Patricia Vázquez, Sabrina Ajmecht, José Núñez y Martín Ardohain.

El proyecto, ingresado en mayo, se iba a tratar sobre tablas el miércoles pasado en el Congreso, en medio de una sesión con múltiples temas sanitarios y económicos, pero finalmente no fue discutido por falta de quórum.

“Presentamos el proyecto cuando había 30 muertos y hoy nos enteramos de que ya son 90. Creemos que la causa debe acelerarse”, afirmó Guidici en conferencia de prensa. También cuestionó al juez Ernesto Kreplak: “Además de las pruebas y pericias que quiere reunir el juez, que es hermano del ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, hay suficientes elementos para llamar a indagatoria e imputar al menos a los responsables técnicos del laboratorio”.

“No se puede creer que todavía no haya pedido de prisión efectiva para los que pusieron la firma en una partida de fentanilo contaminada. Es una investigación compleja, nadie lo niega, pero no se puede esperar más”, concluyó.