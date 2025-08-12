Se confirmó que Moria Casán tendrá su propia serie y se destapó quiénes serán los actores

Moria Casán será la protagonista de una nueva serie biográfica que prepara Netflix, un proyecto que recorrerá diferentes momentos de su vida y su carrera, pero no será ella quien aparezca en pantalla, sino distintas actrices que la interpretarán. La expectativa ya crece en la industria y entre sus seguidores por este ambicioso relato dividido en tres etapas, cada una a cargo de una intérprete diferente.

En medio del boom de las bioseries sobre figuras argentinas como Carlos Menem, Guillermo Coppola y Diego Maradona, Netflix apuesta a contar la historia de La One con un formato segmentado, que permitirá reflejar las distintas etapas y transformaciones de la diva.

La noticia más reciente la dio Cecilia Roth en el stream Ángel Responde, donde confirmó que será la encargada de interpretar a Moria Casán en la etapa más reciente, la que aborda su vida adulta y actualidad. “Hay mucho para estudiar, quiero capturar su esencia y alma”, expresó Roth, quien destacó que, aunque conoce a la diva, no tuvieron muchas oportunidades para compartir pero la considera una mujer encantadora e inteligente.

Además, Cecilia Roth adelantó que Griselda Siciliani será la actriz que encarnará a Moria en la etapa intermedia de la serie. En tanto, Lali Espósito era la primera opción para dar vida a la Casán más joven, aunque por sus compromisos profesionales, entre ellos La Voz Argentina, tuvo que declinar la propuesta.

La One no tardó en mostrar su emoción y apoyo desde sus redes sociales, donde celebró la participación de Roth con un mensaje: “Bravo ROTH, y en un capítulo muy fuerte”.

El proyecto está en manos de la productora About Entertainment, responsable también de Cromañón y El Presidente, y se mantiene en completo hermetismo. Maxi Cardaci, manager de Moria, confirmó la satisfacción de la diva con esta producción y anticipó que será una serie de ficción muy esperada. Netflix lanzó una campaña con la frase que representa la irreverencia de Casán: “Netflix se cuelga de mis tetas. Firma: La One”.

Mientras se aguardan detalles del elenco completo y fecha de estreno, la serie se posiciona como una de las más esperadas del año, con el reto de capturar la personalidad arrolladora y el magnetismo que convirtieron a Moria Casán en un ícono del espectáculo argentino.