Susana Roccasalvo reveló por qué le prohibieron mostrar a su nieto: “Me están controlando”

Susana Roccasalvo está viviendo uno de los momentos más felices de su vida: la llegada de su primer nieto, Simón. En el arranque de su programa “Implacables” (Canal 9), la conductora compartió con su público la alegría de convertirse en abuela y no dudó en expresar su emoción por el nacimiento del bebé, que tuvo lugar el viernes 8 de agosto. Sin embargo, anunció que no podrá presentarlo en público y contó la razón de esta prohibición.

“Como algunos se habrán enterado, a partir de este momento, este programa tiene un televidente más, el señor se llama Simón ¡Y es mi nieto! Le mando un beso enorme a mi querida y amada hija Belén y a Rodrigo ¡Que me han hecho tan feliz!”, contó en medio de la emoción. La conductora contó además que tanto la mamá como el bebé están en perfecto estado, y toda la familia está muy contenta.

Sin embargo, lo que sorprendió a los televidentes fue la confesión que hizo entre risas, aunque con cierto tono de picardía. “Las fotos vendrán más o menos pronto, cuando el chico tenga diecisiete o dieciocho años ¡Pero bueno, qué voy a hacer! Estoy que no lo puedo creer y si bien no les puedo mostrar fotos porque no me dejan, les puedo decir que tiene la trompita Roccasalvo”, explicó. Además, advirtió que su hija la sigue de cerca para evitar que rompa la regla que le puso: “Mi hija está bien y seguramente nos estará mirando, controlando lo que digo ¡No, tengo toda la libertad del mundo!”.

Susana Roccasalvo ya había adelantado la gran noticia hace unos meses, en abril, cuando en su programa no pudo contener la emoción al anunciar el embarazo de su hija María Belén Soro Roccasalvo. “¡Voy a ser abuela!”, expresó entre lágrimas, contagiando a todos con su alegría

.

Belén, quien trabajó como panelista en “Siempre Show” (Ciudad Magazine) en 2019, se casó en agosto de 2023 con Rodrigo, luciendo un vestido de Laurencio Adot, y eligió a su mamá como madrina de boda. Ahora, con la llegada de Simón, la familia suma un motivo más para celebrar.

Entre la felicidad y el respeto por los deseos de privacidad de su hija, Susana Roccasalvo vive este nuevo rol con mucho amor y orgullo, aunque aclaró que la espera para poder mostrarle el rostro a su nieto se hará larga. Por lo pronto, el tierno Simón ya es la gran estrella del hogar Roccasalvo-Soro.