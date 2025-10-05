Daniela Celis conmovió a todos con un acto de amor tras la recuperación de Thiago Medina

En medio de la emoción por las mejoras médicas de Thiago Medina, su expareja Daniela Celis sorprendió con un gesto que volvió a poner en evidencia el fuerte lazo que los une. La influencer decidió sumarse a la 51° Peregrinación a Luján y, entre miles de fieles, caminó para agradecer y pedir por la salud del joven, que continúa recuperándose del grave accidente que sufrió semanas atrás.

A pesar de la temperatura elevada y el esfuerzo físico que implica el recorrido, Daniela no dudó en ser parte del evento religioso más multitudinario del país. En sus redes sociales compartió una imagen del momento, donde se la ve junto a miembros de la Obra Salesiana de Bernal y otros peregrinos que avanzaban con devoción rumbo a la Basílica de Luján.

La foto rápidamente se viralizó, acompañada por un mensaje lleno de fe y esperanza. “A pedir por la pronta recuperación de Thiago”, escribió Daniela Celis, emocionando a sus seguidores y recibiendo una ola de mensajes de apoyo. Muchos destacaron el gesto como una demostración de amor genuino hacia el ex participante de Gran Hermano, con quien comparte una historia intensa y, pese a la distancia, un vínculo que sigue intacto.

Mientras tanto, el estado de Thiago Medina continúa evolucionando favorablemente. El joven, que sufrió un accidente en moto el pasado 12 de septiembre en Moreno, ya despertó del coma y comenzó a comunicarse con su familia, que lo acompaña en cada paso de su recuperación.

Durante las últimas semanas, Daniela había estado al frente de distintas iniciativas para acompañar al padre de sus hijas, desde pedidos de oración hasta visitas al hospital. Esta vez, decidió transformar esa energía en un acto de fe colectiva, caminando más de 60 kilómetros junto a miles de personas que compartían su mismo propósito: agradecer y pedir.

El gesto no pasó inadvertido. Entre fotos, mensajes y reacciones, los fans destacaron la fortaleza y el compromiso espiritual de la modelo. “Una verdadera muestra de amor”, escribieron algunos, mientras otros resaltaron la fe inquebrantable de quien, una vez más, se mantuvo cerca de Thiago incluso sin necesidad de palabras.

Así, Daniela Celis volvió a emocionar al público con un acto tan simple como profundo: caminar por quien ama. Un gesto que, más allá de los títulos o las cámaras, confirma que su historia con Thiago Medina sigue marcada por el cariño, la fe y la esperanza compartida.