“Me da lástima”: Quiénes son los famosos conductores a los que Susana Roccasalvo tildó de “vulgares”

Susana Roccasalvo fue invitada al programa de Mirtha Legrand y tuvo una charla profunda con la conductora, en la cual realizó una confesión respecto a lo que opina de algunos de sus colegas. Es que se puso firme en que la profesión ha perdido entereza y credibilidad, por lo que apuntó a quienes creen que fomentaron esto.

Ante su visita al programa, Mirtha Legrand la incentivó a recordar su carrera, por lo que hicieron un repaso de su trayectoria y los años que lleva en el mundo del espectáculo. "He vivido del chimento y me ha ido muy bien, con otro tenor, no el de ahora”, comenzó analizando Susana Roccasalvo.

Su observación respecto a cómo cambiaron las cosas sirvieron para comenzar con una charla profunda trazando una comparación respecto a cómo se hacían las cosas hace algunos años: “Eran cosas veraces, investigábamos la separación, la infidelidad. Pero hoy se hizo más fuerte que el chimento, el escándalo. La cosa vulgar, guarra".

Al escucharla, Mirtha Legrand se sumó a su postura y marcó que el coincide en esto, ya que también considera que los periodistas perdieron entereza. Tanto es así que los escucha decir “palabrotas” y consideró que “no hay control”. Y la conductora enfatizó: “Dónde quedó el COMFER que ahora se llama ENACOM”.

Tras ver que la Chiqui la apoyaba en su postura, Susana Roccasalvo fue a fondo y apuntó contra dos conductores famosos: “Llegó en conductores de noticieros muy prestigiosos, con palabras vulgares. Me da lástima porque los veo, los escucho, los conozco. Una trayectoria impecable. No voy a decir cómo se llaman pero son dos noticieros muy importantes donde la vulgaridad se aplica. Dos conductores, periodistas de noticieros”.

Esto llevó a que toda la mesa quisiera indagar para tratar de dar con los nombres que no le caen del todo bien a la conductora de Implacables. Con la insistente pregunta, se animó a dar pistas: “Los dos nombres empiezan con R”.

“Ricardo, Roberto, Raúl... Rodolfo, piensen con R”, comenzó a tirar Mirtha Legrand, para ver si recibía algún guiño. Sin embargo, su colega se mostró firme en el límite de no dar nombres, por lo que insistió: “Qué misteriosa que estás”.

Analizando los periodistas de los noticieros más famosos de la televisión argentina, se pudo determinar que Susana Roccasalvo apuntó contra uno de ellos: Rodolfo Barili, conductor de Telefe Noticias o Rolando Graña, conductor de América Noticias. En otro lugar aparecen, Reynaldo Sietecase pero como panelista de Telefe noticias, Rolando Barbano como columnista de Telenoche y Roberto Navarro como conductor, pero no de un noticiero.