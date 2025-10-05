Oriana Sabatini confesó quién se enteró primero del embarazo y desató la interna familiar

El embarazo de Oriana Sabatini revolucionó tanto al mundo del espectáculo como a su propia familia. La noticia, que parecía imposible de guardar en secreto, despertó esa típica carrera por quién sería el primero en enterarse. Y aunque muchos creyeron que la primicia se la había quedado su mamá Catherine Fulop, su papá Ova o incluso su hermana Tiziana, la realidad fue muy distinta.

En diálogo con LAM, Oriana Sabatini reveló que la primera en saberlo fue la madre de Paulo Dybala. “La mamá de Paulo vive acá en Italia. La vemos más seguido y era más difícil esperar que pasara más tiempo y no aguantamos. Se enteró primero”, contó la cantante, dejando entrever que la distancia con su familia directa jugó un papel decisivo en esta interna inesperada.

Como suele pasar en cualquier casa, todos querían ser parte de ese momento único. Los abuelos, los tíos, los hermanos: cada integrante esperaba quedarse con la primicia. Sin embargo, Oriana decidió priorizar la cercanía de su suegra y así terminó rompiendo las especulaciones. La confesión desató risas, pero también dejó flotando la idea de que, aunque sea en tono de broma, hubo cierta competencia entre los más íntimos.

Más allá de las internas menores, la futura mamá se animó a hablar también de cómo transita este proceso. “Me gustaría parto natural... pero estoy abierta a que más allá de que puedas hacer todo el plan, el bebé decide qué es lo que pasa. Voy a hacer todo lo posible para que sea natural, después veremos qué pasa”, confesó, mostrando naturalidad ante la incertidumbre.

La cantante también describió la primera reacción junto a su pareja cuando confirmaron la noticia. “No lloramos, estábamos medio en shock. La alegría vino de a poco... Primero vino el shock, los miedos, que es lógico. Tengo un cagazo terrible. Será una nena”, reveló, sin ocultar la mezcla de temor y felicidad que suele acompañar a toda primera experiencia.

Con el correr de los meses, aprendió a convivir con los cambios físicos y emocionales que la maternidad trae aparejados. “Vomito todos los días. Los primeros meses dormía todo el día. Tengo mucho mareo y mucha náusea... Tengo antojos graciosos, quiero comer la famosa hamburguesa. De repente le digo: ¿sabés que tengo ganás? de esos panqueques que venden en Estados Unidos. Estoy haciendo de verdad lo que el bebé quiere. Mi cuerpo pasó a ser de alguien más. Me costó al principio, pero ya somos amigas”, relató.

En paralelo, la relación con Paulo Dybala atraviesa un gran momento. “Paulo me está consintiendo mucho”, admitió Oriana Sabatini, dejando ver cómo el futbolista se involucra en cada detalle de la nueva etapa que comparten.

Al final, la revelación de quién fue la primera en enterarse no hizo más que sumar picante a un anuncio que ya generaba expectativa por sí solo. Si hubo alguna pequeña interna familiar, quedó rápidamente opacada por el furor que desató la noticia. Porque, como en toda familia, los enojos menores se desvanecen frente a la llegada de una vida que promete unirlos aún más.