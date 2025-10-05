Pampita rompió una tradición: por qué decidió no participar de la Peregrinación a Luján

Cada año, Pampita forma parte de una de las tradiciones más profundas de su vida: la Peregrinación a Luján. Por eso, su ausencia en la edición 2025 llamó la atención de muchos de sus seguidores. La modelo, que siempre se muestra unida a su fe y a la devoción por la Virgen, esta vez no fue parte del multitudinario recorrido que reúne a miles de fieles.

Durante la jornada del sábado, las cámaras y los mensajes de los peregrinos evidenciaron una sorpresa: Carolina Ardohain no estaba entre los caminantes rumbo a la Basílica. La conductora suele participar todos los años, y lo hace con un motivo muy especial: cada octubre viaja hasta el santuario para rezar por su hija Blanca, quien falleció el 8 de septiembre de 2012.

Lejos de la provincia de Buenos Aires, esta vez Pampita eligió mantenerse conectada desde otro lugar. Tal como se pudo ver en sus redes sociales, la jurado de Los 8 escalones se encuentra de viaje junto a su amiga Sonia Alfieri, con quien compartió una imagen que rápidamente se viralizó.

Desde sus historias de Instagram, Pampita publicó una selfie en la que se la ve con una iglesia de fondo y una bandera de Estados Unidos ondeando detrás. A la foto le sumó una frase que conmovió a sus seguidores: “Siempre con nosotras y siempre con vos”, escribió, junto a un sticker de la Virgen. Ese mensaje, breve y emotivo, fue su manera de mantener viva la conexión espiritual con el lugar donde cada año deja sus plegarias.

Aunque no estuvo físicamente presente, su gesto fue interpretado como una señal de que, pese a la distancia, su fe permanece intacta. Desde hace más de una década, la modelo ha hecho de esa caminata un ritual íntimo, una forma de recordar a Blanca y de renovar sus fuerzas en medio de cada etapa de su vida.

El año pasado, por ejemplo, había completado la caminata hacia la Basílica de Luján en medio de un momento personal difícil, tras la separación de Roberto García Moritán. En aquella ocasión, compartió fotos emocionada al llegar al altar, agradeciendo por haber podido saludar a la Virgen.

Esta vez, el contexto fue diferente, pero el sentimiento sigue siendo el mismo. A la distancia, Pampita Ardohain volvió a demostrar que su fe no depende del lugar, sino del amor y la conexión que mantiene con su hija y con la Virgen de Luján, una figura que la acompaña desde hace años en cada etapa de su vida.