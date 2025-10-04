Ahora que la temperatura comienza a aumentar, es momento de dejar atrás las comidas calóricas que tanto reconfortan en invierno.

Las recetas de guisos, pastas, sopas y carnes calientes, se tomaran un descanso hasta la próxima temporada.

Ahora, las ensaladas, los omelettes, los piononos y las carnes frías, comienzan a desfilar por la cocina con paso triunfal.

La combinación de carnes como el pollo con vegetales, es muy atractiva. Es el momento de dejar volar la imaginación y ponernos manos a la obra.

Vamos a comenzar con este budín versátil y fácil, que será aplaudido por grandes y chicos que ni se darán cuanta que están comiendo verduras.

Ingredientes

1 pechuga de pollo (300 gramos)

1 cebolla mediana

1 diente de ajo

½ morrón rojo

1 manojo de acelga, espinaca o un brócoli mediano, lo que prefieras o tengas a mano

2 huevos

3 cucharadas de maicena

200 ml. de leche

80 gramos de queso rallado (parmesano, sardo u otro bien sabroso)

Sal y pimienta a gusto

Una pizca de nuez moscada

El primer paso es hervir la pechuga con sal, media cebolla, un diente de ajo y una hoja de laurel. Esto le dará un sabor extra.

Cuando esté fría, se desmenuza, procesa o se pica lo más chico posible.

Ahora, cortar la cebolla, el morrón y el ajo. Rehogarlos en un poquito de aceite hasta que estén blandos.

Allí mismo agregarle el vegetal que hayas elegido (acelga, espinaca o brócoli) previamente hervido, apenas.

En la misma olla se vuelca el pollo, se mezcla bien y se le agregan las tres cucharadas de maicena revolviendo constantemente mientras se incorpora la leche. Cuando espese, se retira del fuego, se le agregan los 80 gramos de queso y los dos huevos. Se unen bien los ingredientes y se colocan en un molde previamente enmantecado.

Se lleva a horno 180 grados unos 35/40 minutos, hasta que la superficie este dorada.

Desmoldar cuando no esté muy caliente. Y ya está listo este budín de pollo, vegetales, huevos y queso, para disfrutar acompañado de una rica ensalada a elección.

