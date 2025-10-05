Milei desembarca en el Alto Valle para reactivar la campaña de LLA

En medio de un clima político agitado, todo indica que Javier Milei podría aterrizar en General Roca el próximo jueves para respaldar la candidatura de Lorena Villaverde. Aunque el anuncio oficial se haría en los próximos días, desde distintos sectores se da por hecho que el Presidente visitará la planta de bombeo de Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), ubicada en el ejido de Allen, pero a solo 13 kilómetros al norte del aeropuerto roquense Arturo Umberto Illia, con acceso directo por la ruta Provincial 6.

La visita forma parte de la estrategia de Milei en la recta final de la campaña electoral rumbo a las legislativas del 26 de octubre, donde busca reforzar el acompañamiento a sus candidatos en las provincias que eligen senadores.

Visita estratégica y bajo perfil

La gira presidencial se maneja con total hermetismo. En Río Negro, el escenario político se volvió particularmente complejo tras el escándalo de José Luis Espert y su vínculo con el narco viedmense Fred Machado, un golpe que también salpicó a Lorena Villaverde, primera candidata a senadora por La Libertad Avanza, por su cercanía con Claudio “Lechuga” Cicarelli, primo y testaferro de Machado.

Con esa mochila, desde el oficialismo libertario buscan que la llegada de Milei funcione como un salvavidas político para Villaverde y sirva para reordenar la tropa, hoy tensionada por la negativa de Aníbal Tortoriello a compartir campaña con ella. Ambos encabezan sus respectivos tramos de la lista —Villaverde en senadores, Tortoriello en diputados—, pero ni se hablan.

Evitar roces y protestas

La posible escala en Roca tiene también una razón logística y política: evitar el contacto directo con los centros urbanos más hostiles. No es casual. Roca es tierra de la familia Soria —Martín Soria es candidato a senador por Fuerza Patria—, Allen que tiene un intendente libertario (Marcelo Román) atraviesa un conflicto municipal que ya lleva 50 días, y en Cipolletti domina el partido Juntos, que actúa como cuartel de operaciones del gobernador Alberto Weretilneck.

La nueva planta de bombeo de VMOS está a apenas 16 kilómetros del aeropuerto de Roca

Por eso, el operativo sería quirúrgico: arribo al aeropuerto roquense, traslado inmediato hacia la planta de VMOS —ubicada muy cerca de la de Oldelval— por Ruta 6 y un camino rural de bardas, o incluso en helicóptero. Así, el Presidente evitaría los reclamos por el pésimo estado de las rutas 22 y 151, además de cualquier manifestación espontánea como la que sufrió en Santa Fe ayer.

La avanzada de seguridad

Se espera que en los próximos días llegue al Alto Valle una avanzada de Seguridad Presidencial para diagramar el operativo. Todo se maneja con estricta reserva, incluso entre las propias filas libertarias. “Todos queremos tener a Milei, pero aún no hay confirmaciones”, se limitaron a responder desde el entorno rionegrino de La Libertad Avanza.

Una gira accidentada

El viaje de Milei a la Patagonia sería parte de un plan que destina tres días por semana a la campaña en el interior. La semana pasada el Presidente visitó Tierra del Fuego, y ayer hizo escala en Santa Fe y Entre Ríos. Pero no todo salió bien: en la capital santafesina, una caminata por la peatonal debió ser suspendida por los insultos y agresiones que recibió la comitiva presidencial.

Por eso, en un terreno políticamente áspero como el Alto Valle rionegrino, la visita a una planta industrial alejada de los cascos urbanos parece el escenario ideal para que Milei muestre gestión sin exponerse a un malestar callejero.