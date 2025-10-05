Allanamientos en Allen: droga, municiones y más de dos millones de pesos

Una denuncia anónima al 0800 Drogas fue el puntapié de una investigación que terminó con varios kioscos narco en Allen, donde la Policía secuestró 39 gramos de cocaína, municiones, celulares y más de dos millones de pesos en efectivo, además de dinero en dólares, euros y otras monedas.

Seis personas, de entre 22 y 45 años, fueron imputadas por infracción a la ley de drogas y una de ellas también quedó comprometida por tener municiones en su casa.

Los operativos se hicieron en cuatro domicilios de la zona norte de la ciudad, en el barrio Colonizadora del Sud, aunque fueron dos los que concentraron droga. En una vivienda de calle Cerros Colorados, los efectivos de la División Toxicomanía encontraron casi 30 gramos de cocaína, tres celulares, una balanza de precisión y 2 millones 40 mil pesos apilados en fajos. También había 160 euros, 400 dólares, 25 reales y 5.000 pesos chilenos, una mezcla de billetes que dejó a más de uno con la boca abierta.

El test confirmó que la sustancia blanca encontrada era cocaína

Ese dinero, según los investigadores, muestra la velocidad con la que el kiosco narco recaudaba. “Era plata que se movía en pocas horas”, deslizó una fuente. Todo indica que el negocio tenía una clientela estable y que la venta al menudeo estaba perfectamente organizada.

En otra casa, ubicada en diagonal al primer domicilio, el panorama fue similar: 33 envoltorios de cocaína listos para la venta y 60 mil pesos en efectivo. La cantidad de dosis fraccionadas reforzó la hipótesis de que el grupo se dedicaba exclusivamente a vender droga en los barrios del norte de Allen.

En otros de los domicilios la cocaína estaba fraccionada en bagullos para la venta

La investigación empezó tres meses atrás, cuando un vecino decidió usar el 0800 Drogas, la línea gratuita y anónima del Ministerio de Seguridad de Río Negro. Esa llamada fue la que encendió la mecha. A partir de ahí, los efectivos de la División Toxicomanía de Allen, con apoyo de sus pares de Roca, comenzaron un seguimiento silencioso, paciente, pero constante, hasta juntar las pruebas necesarias para pedir los allanamientos.

El despliegue fue grande: participaron el grupo especial COER, la Sección Canes y Toxicomanía de Allen y Roca.